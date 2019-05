Ensenyat assegura que ha estat MÉS "qui ha marcat la diferència en el Govern"

Publicado 24/5/2019 14:23:32 CET

"Gràcies a nosaltres s'han afrontat temes que cap altre partit portava al seu programa electoral", sosté el candidat de MÉS

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de MÉS per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat, ha assegurat aquest divendres que ha estat el seu partit "qui ha marcat la diferència en el Govern", per la qual cosa ha defensat que la formació ecosoberanista és "garantia" d'un govern "de canvi i transformador".

Així s'ha expressat Ensenyat en una roda de premsa en la qual ha demanat que el diumenge les urnes s'omplin "de les paperetes de l'única força que fa polítiques d'esquerres i valentes". En aquest sentit, ha emfatitzat que no volen ser "frontissa" d'un govern d'esquerres sinó "ser la porta".

"Ha estat gràcies a nosaltres s'han afrontat temes que cap altre partit portava al seu programa electoral", ha afirmat l'actualment president del Consell de Mallorca, que ha destacat la "revolució" a les àrees d'habitatge, ocupació i mobilitat.

El candidat ha argumentat que MÉS no ha de "pagar cap peatge a Madrid" ni tampoc "a cap lobby", sinó que només respon davant les persones". A més, ha declarat que ha estat el partit que ha "donat la cara" impulsant "polítiques innovadores".

Per a Miquel Ensenyat, els principals reptes per a la legislatura que comença són "l'emergència habitacional, l'emergència en la qualitat dels llocs de treball i l'emergència en la mobilitat i el transport".

Per la seva banda, la número 2, Fina Santiago, ha ressaltat lleis com la de Residus i la de Canvi Climàtic, la renda social garantida i l'impost de turisme sostenible com a iniciatives amb "el segell de MÉS per Mallorca".