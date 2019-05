Ensenyat defensa la "necessitat" que el trot s'autofinanci apostant per "una via de finançament privat"

Publicado 15/5/2019 19:24:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Maig (EUROPA PRESS) -

El president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, ha presentat aquest dimecres el 86º Gran Premi Nacional de Trot 2019 i ha insistit en "la necessitat d'autofinançament del trot" mitjançant "una aposta pel finançament privat".

Segons ha informat el Consell en un comunicat, Ensenyat ha assegurat que sempre ha defensat que "s'ha d'apostar per una via de finançament privat, mitjançant el joc extern, per deixar de dependre de l'administració pública".

Així mateix, ha expressat que "cada edició és una nova oportunitat per fer balanç i ser conscients de tot el que s'ha aconseguit i el que encara es pot fer per situar el trot en el lloc que es mereix".

Ensenyat ha presentat aquest esdeveniment, que es disputarà aquest diumenge a l'Hipòdrom de Son Pardo, juntament amb el conseller de Desenvolupament Local, Joan Font, el president de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca (IEHM), Jaume A. Ramis, i el president de la Federació Balear de Trot (FBT), Joan Llabata.

Durant l'acte s'han donat a conèixer les principals activitats previstes per al cap de setmana, així com la manta i el trofeu, elaborats pel ceramista Joan Pere Catalá.

D'aquesta manera, Jaume A. Ramis, ha fet un resum del programa del cap de setmana i ha assegurat que "el Gran Premi Nacional de Trot arriba a la la seva 86º edició amb força renovada".

En aquesta línia, s'ha mostrat "convençut que l'interès creixent que aquest gran esdeveniment desperta entre el públic local i estranger es farà notar un any més a Son Pardo".

Ramis ha finalitzat la seva intervenció afirmant que saben "de les dificultats administratives que han sorgit aquests anys" però la seva voluntat "ha estat sempre que no es detingués l'activitat dels hipòdroms i els premis es paguin en un temps raonable".

PROGRAMA ESPORTIU

En la carrera participaran 16 poltres i es coronarà el millor producte nacional de tres anys. El programa esportiu començarà el dissabte a la tarda, i el diumenge arribarà al seu moment més important a les 18.00 hores amb la celebració del Gran Premi Nacional.

Durant la jornada del diumenge hi haurà diverses activitats per a totes les edats i públics, com per exemple una fira de productes locals, així com activitats infantils i una exposició de falconeria, entre uns altres.

Enguany també es podran veure una mostra dels cartells de les últimes edicions del Gran Premi i, com és tradicional, s'ha organitzat el concurs de dibuixos escolars relacionats amb el món del cavall, en la qual han participat centenars de nens en edat escolar.