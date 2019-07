Ensenyat, sobre la investidura fallida de Sánchez: "Sembla que alguns no saben que les majories absolutes han acabat"

Publicado 25/7/2019 17:01:50 CET

El portaveu de MÉS per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat, en roda de premsa. MÉS PER MALLORCA

El portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca considera una "notícia terrible" per a Balears que no hi hagi un Govern "sòlid" a Madrid

PALMA DE MALLORCA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat, ha titllat de "molt mala notícia" que el candidat a la presidència del Govern central, Pedro Sánchez, no hagi aconseguit el suport del Congrés aquest dijous en la segona votació d'investidura. "Sembla que hi ha gent que no s'ha donat compte que les majories absolutes han acabat", ha censurat el diputat ecosoberanista.

Ensenyat ha assenyalat que en les eleccions generals del 28 d'abril la ciutadania "va parlar molt clar" donant suport a una majoria progressista, per la qual cosa ha posat en valor la capacitat de diàleg i d'acords.

"La política d'avui dia consisteix a parlar, dialogar i establir dinàmiques de consensos per arribar a acords de govern i de programa, encara que sembla que hi ha gent que encara es resisteix a entendre-ho així", ha protestat.

"NOTÍCIA TERRIBLE"

En clau balear, Ensenyat ha titllat de "notícia terrible" el fet que no existeixi un "Govern sòlid" a Madrid i s'ha referit a la rellevància dels Pressupostos Generals de l'Estat en el finançament de Balears.

"Dels PGE depenen el finançament a la comunitat, l'educació, la sanitat, les prestacions o les inversions del conveni ferroviari", ha assenyalat.