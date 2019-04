Estarellas, sobre el desnonament d'una família de Llucmajor: "Els hem ofert mil solucions i han dit que no a tot"

Publicado 25/4/2019 17:24:48 CET

L'alcalde de Llucmajor, Gori Estarellas, ha sostingut que des de l'Ajuntament "han ofert mil solucions a una família que va arribar d'Alacant fa uns mesos i van ocupar un habitatge del municipi, però han dit que no a tot".

En un comunicat emès pel Consistori, s'ha concretat que la família va arribar fa uns mesos, "va pegar un cop a una porta i va ocupar l'habitatge que és de propietat privada".

No obstant això, davant l'ordre judicial de desnonament, des de l'Ajuntament de Llucmajor i els seus Serveis Socials, "es va aconseguir aturar el desnonament i tenir un termini de tres mesos per trobar una solució".

Així mateix, han explicat que, durant aquest temps, la família ha rebut la visita d'un treballador social cada setmana "per si necessitaven res" i, a més, "van evitar que l'empresa d'aigua els tallés l'aigua i l'han tinguda sense pagar".

"Llucmajor no té habitatges socials i, per això, se'ls van oferir dos habitatges en els quals la família se separava per nuclis, a més d'una residència especial per a les persones de la família que necessiten assistència", ha subratllat Estarellas, afegint que "la família ha dit a tot que no".

"Nosaltres no podem fer més que defensar la propietat privada perquè és un dret constitucional, i si aquesta propietat privada és d'un banc, mala sort. No podem fer més i, per la qual cosa sabem, el proper dia 9 de maig es durà a terme el desnonament", ha conclòs.

STOP DESNONAMENTS MALLORCA

'Stop Deshaucios Mallorca', per la seva banda, ha mostrat el seu desacord amb les declaracions de l'alcalde mitjançant un comunicat i ha criticat que "l'única solució que se'ls ha donat és desnonar sense alternativa a la meitat d'ells".

Així mateix, han apuntat que la família "no va pegar un cop de porta i van ocupar l'habitatge", sinó que "l'habitatge estava abandonat" i també han replicat que, en relació a l'aigua, "portaven mesos sense ella" i "la va connectar un bomber voluntari arran del primer intent de desnonament".

Cal recordar que 'Stop Deshaucios Mallorca' es va concentrar aquest dimecres davant de l'Ajuntament de Llucmajor per "les mentides de l'alcalde, la mala praxi de la treballadora social, de l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) i d'Abanca".

Així mateix han informat que les mobilitzacions continuaran fins a "parar el proper desnonament del 9 de maig o fins que s'aconsegueixi alternativa digna".