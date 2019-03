Estellencs és el municipi espanyol on més va augmentar el 2018 el preu mitjà del lloguer vacacional, segons HomeAway

Publicado 20/3/2019 17:39:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Març (EUROPA PRESS) -

Estellencs és el municipi espanyol on més va augmentar el 2018 el preu mitjà de lloguer vacacional, passant dels 32 euros per persona i nit de 2017 als 44 euros registrats el 2018, segons l'anàlisi de preus realitzada per HomeAway, plataforma en línea experta en lloguer vacacional.

Així mateix, la província de Múrcia va ser on els viatgers internacionals usuaris d'aquesta plataforma van pagar de mitjana menys pel lloguer d'habitatges vacacionals el 2018, 27 euros per persona i nit. Per contra, fou Guipúscoa, on van pagar un preu mitjà major, 60 euros per persona i nit.

Respecte a les variacions del preu del lloguer vacacional, Salamanca va ser la província que va registrar el descens més gran del preu mitjà pagat pels viatgers internacionals de HomeAway (-5%), passant de 31 euros per persona i nit a 30 euros. En canvi, Biscaia va ser la que va tenir el major increment del preu el 2018 respecte a l'any anterior, un 11 per cent, passant de 39 euros per persona i nit a 43 euros.

Pel que fa a localitats, Alhama de Murcia va ser on els viatgers internacionals usuaris de HomeAway van desemborsar de mitjana menys pel lloguer d'habitatges vacacionals, 15 euros per persona i nit, mentre que a Deià va ser on van pagar de mitjana un preu major en 2018, 104 euros per persona i nit.

El municipi de Tenerife del Sauzal va ser la destinació nacional que va registrar una major baixada de preu mitjà pagat pels usuaris internacionals de la plataforma el 2018 respecte a 2017: un 22 per cent menys, passant de 47 euros a 37 euros.