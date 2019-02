Un estudi de l'IBDona determina que molts joves no reconeixen violències masclistes, com la cessió de contrasenya

Publicado 18/2/2019 13:03:23 CET

Un estudi pilot encarregat per l'Institut Balear de la Dona (IBDona) determina que molts joves "no saben reconèixer violències masclistes", com poden ser el control del telèfon mòbil o la cessió de contrasenyes encara que sí les "comencen a qüestionar".

En roda de premsa, la impulsora de l'estudi, Catalina Gayà, ha explicat que si contra el assetjament escolar ja es dóna una "resposta grupal i es reacciona com a grup", això no ocorre encara "contra les violències masclistes", que se segueixen abordant "com una qüestió individual".

Tal com ha explicat, l'estudi destaca, a més, que encara que el terme "igualtat" es coneix a "nivell teòric", en molts casos no s'aplica en la pràctica com ocorre, per exemple, amb la cessió de la contrasenya del mòbil.

Pel seu costat, la directora de l'IBDona, Rosa Cursach ha explicat que aquest estudi neix del Pacte social contra les violències masclistes i que s'ha realitzat entre l'alumnat de 14 i 18 anys de nou centres de Balears.

Cursach ha destacat que encara que la mostra "no és representativa" és una primera investigació per saber "on s'ha d'incidir".

"XOC DE MODELS"

Segons ha detallat Gayà, aquest estudi qualitatiu reflecteix que hi ha un "xoc de models" entre el de la família i Primària, que els diu a les joves que "han de ser autònomes", i el que els diu que han de ser "populars", acumular relacions, tenir un físic normatiu, etcètera, però que, no obstant això, "les tracta de putes".

Sobre l'ús de les xarxes socials, l'estudi indica que ho "magnifiquen tot", entre altres coses, perquè "s'elimina la presència de l'adult". "No cal eliminar el mòbil, cal aprendre a utilitzar-lo", ha explicat Gayà.

L'estudi, titulat 'La percepció de la igualtat i les violències masclistes entre l'alumnat de 14 i 18 anys a Balears', reflecteix així mateix que "l'únic" relat que fan de l'amor és el que "implica control i privilegis" en una relació en la qual "una figura masculina et dirà que ets la millor".

També s'indica a l'estudi que el model majoritari per apropar-se a la sexualitat és "la pornografia" però Gayà ha matisat que "el problema no és el seu consum" sinó que sigui "l'únic model" degut a que els joves no "parlen amb adults o no parlen entre ells.

Gayà ha manifestat que una altra de les conclusions és que les joves es "senten soles" en tractar temes d'igualtat. Sobre això ha dit que el 8 de març, Dia internacional de la dona, és "importantíssim" com a element d'apoderament".