Europa Press creu que l'anàlisi dels mòbils vulneraria el secret professional i demana que no es realitzi

Publicado 10/5/2019 17:18:02 CET

El bolcat dels mòbils està previst per a dimecres que ve 15 de maig a la Prefectura Superior de Policia a Balears

PALMA DE MALLORCA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Europa Press i 'Diari de Mallorca' han presentat una al·legació contra la pericial prevista per al 15 de maig que té com a objectiu determinar si els mòbils i ordinadors confiscats van ser bolcats o examinats, en el marc de la querella per prevaricació contra el jutge instructor del cas, Miguel Florit, perquè consideren que es vulneraria el dret al secret professional.

Els mitjans de comunicació i els seus periodistes afectats pel confiscació dels seus mòbils el passat 11 de desembre, Blanca Pou i Kiko Mestre, consideren que el bolcat de la totalitat del contingut dels telèfons mòbils vulneraria "greument el secret professional". A més, implicaria l'esborrat del seu contingut.

En les seves al·legacions, es detalla també que l'informe tècnic no pot "garantir amb tota seguretat" si en el període entre l'11 de desembre i el 12 de desembre --quan la Policia va tenir possessió dels dispositius-- "hi ha hagut o no obertura, accés, còpia o bolcat de dades" dels telèfons.

Davant això, demanen que s'acordi "deixar sense efecte la realització de l'informe tècnic" i, conseqüentment, es deixi sense efecte l'assenyalament efectuat per al dia 15 de maig.

La prova pericial acordada per la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) Felisa Vidal està prevista que es realitzi a la Prefectura Superior de Policia a Balears, i ha recaigut en la Policia Científica, segons la decisió de la magistrada.