Una experta adverteix que cal conviure amb la 'Xylella' i assenyala Balears com el model menys dràstic de lluita

22/8/2019

BAEZA/PALMA DE MALLORCA, 22 Ago.

La doctora en Dret per la Universitat de Jaén Purificació Gómez, experta en atenció a les catàstrofes naturals que afecten els agricultors de l'olivar, ha advertit que cal conviure amb el bacteri 'Xylella' en els cultius i "considerar-la un endemisme".

Gómez ha assegurat que la 'Xylella' no té cura i que pot afectar a 563 espècies. A més, als cursos d'estiu de la Universitat Internacional d'Andalusia (UNIA) a Baeza (Jaén), ha insistit que en el cas d'existir una cura "seria alguna cosa similar a una injecció en el tronc de l'olivar i això seria inviable per la quantitat d'exemplars i pel cost, que ascendiria a sumes impracticables".

La doctora en Dret creu que "hi ha una crisi d'histèria amb la 'Xylella', provocada en part per les administracions públiques". De tal manera, ha criticat que les subvencions per als agricultors, que veuen els seus cultius afectats per aquest bacteri, "no inclouen que durant quatre o cinc anys l'agricultor no estarà actiu i perdrà certes ajudes", al mateix temps que ha proposat que les ajudes siguin "més àgils i de major quantia".

Sobre el bacteri, Gómez ha explicat que la 'Xylella' reacciona a la temperatura, per la qual cosa "són sensibles al canvi climàtic", a més ha comentat que els vectors de la mateixa són insectes.

BALEARS, EL MODEL MENYS DRÀSTIC DE LLUITA

Gómez ha destacat que a Balears sí hi ha casos de 'Xylella', on el Pla de Contingència, en la seva modificació de l'any 2017, "té en compte la necessitat d'adequació i tempera les mesures tan dràstiques i redimensiona la percepció de la plaga".

De tal manera, segons ha explicat la doctora en Dret, el procés consisteix a "arrencar els arbres afectats i tota la vegetació en cent metres", a més els deu quilòmetres a la rodona de l'olivar "es consideren zona tampó i hauran de sotmetre's a revisions periòdiques". Així, ha afirmat que "en el buit dels olivars extrets, se sol·licita que sigui ocupat per espècies hostes que siguin tolerants al bacteri".

Per l'anterior, Gómez ha assenyalat Balears com el model menys dràstic per lluitar contra la 'Xylella'. "Fins i tot s'ha destinat la recaptació de l'impost de turisme sostenible a la investigació", ha remarcat. Al costat oposat, per a l'experta, es troba Alacant, "on estan desboscant i, en estar a la zona de secà, tenen un problema seriós perquè pel dèficit hídric pot donar-se la desertització del terreny".

PROJECTE 'LIFE RESILIENCE'

En la seva conferència en el curs 'La fiscalitat de l'olivar davant els problemes de l'empresa agrícola actual', Gómez ha comentat que el Projecte 'Life Resilience' s'enquadra dins del programa 'Life' de la Unió Europea, en el qual participen institucions públiques i privades de tres països: Espanya, Itàlia i Portugal. Una d'aquestes finques demostratives està en Carmona (Sevilla), 'El Valencià'.

Segons l'experta, l'objectiu d'aquest projecte és la investigació, control i proposta de mesures de prevenció de 'Xylella fastidiosa', a través de l'agricultura de precisió (sensors, càmeres tèrmiques o dron); la prevenció amb bones pràctiques agronòmiques i, sobretot, el control constant per limitar la propagació de 'Xylella fastidiosa' i altres malalties; optimització de la resistència de la planta d'olivera i el seu entorn a patògens i epidèmies estrangeres i mètodes naturals de control de vectors.

CAP CAS A OLIVERES D'ANDALUSIA

Gómez ha aclarit que, de forma oficial, "no hi ha cap cas de 'Xylella' en l'olivar andalús".

En canvi, en 2018 va haver-hi un únic brot declarat Almeria en tres exemplars de 'Polygala myrtifolia' localitzades en un hivernacle. Arran d'aquest cas, ha argumentat Gómez, es va apreciar "major obstinació en la sensibilització dels sectors afectats, proporcionant informació precisa i apostant per la investigació de noves tècniques i processos que pal·liïn la virulència de l'alerta".