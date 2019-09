La fallida de Thomas Cook farà perdre a Balears 353.900 places aèries fins a agost de 2020

Publicado 23/9/2019 14:32:31 CET

La fallida de Thomas Cook farà perdre a Balears fins a un total de 353.914 places aèries fins a agost de 2020, segons les dades de programació aèria recaptades per la plataforma d'informació turística Mabrian.

En el que queda d'any -incloent des de setembre fins a desembre-, aquesta plataforma assenyala que Thomas Cook tenia programades 107.854 places i entre gener i agost de 2020 tenia 246.060.

Per illes, la destinació més afectada és Mallorca, amb 64.919 places previstes pel que queda d'aquest any i 146.660, entre gener i agost de l'any vinent. Menorca és la segona més afectada (27.200 fins a desembre i 58.800, l'any vinent). Eivissa, per la seva banda, tenia 15.735 places en 2019 i 40.600 en 2020.

D'altra banda, l'arxipèlag canari és la destinació més afectada de tota Espanya, amb la cancel·lació de 745.150 places aèries previstes fins a l'agost de 2020. En concret, la destinació més afectada és Tenerife, amb 115.372 places menys enguany i fins a les 213.288 en els primers vuit mesos del proper.

Així mateix, també es veuran afectades altres destinacions com Girona, Reus, Alacant o Almeria, encara que en general són Canàries i Balears "les destinacions turístiques espanyoles més afectades per la fallida de l'operador", reconeix la companyia.