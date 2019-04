La Família Real assisteix a la missa de Pasqua en la Catedral de Palma de Mallorca

Publicado 21/4/2019 18:05:55 CET

Els Reis d'Espanya, Felipe VI i Letizia, i les seves filles la princesa Leonor i la infanta Sofia, han assistit aquest diumenge com cada any, a la missa que se celebra a la catedral de Palma amb motiu del Diumenge de Resurrecció.

A la seva arribada a la catedral, damunt les 12.00 hores, centenars d'assistents els han rebut entre crits de 'Viva el Rei'. El Rei Felipe ha arribat conduint un Volvo xc90 del que s'ha baixat també la Reina emèrita, Sofia de Borbó.

A les portes de la Catedral els ha rebut la delegada de Govern, Rosario Sánchez i el Bisbe titular de la Diòcesi de Mallorca, Sebastià Taltavull.

Letizia, amb el pèl sense recollir, portava un vestit de flors blau, mentre que l'hereva, la princesa Leonor vestia un vestit blau pàl·lid i un abric blanc.

D'altra banda, la infanta Sofia, una miqueta més informal i mostrant-se molt propera a la seva àvia, vestia uns pantalons blaus foscos i un twin set rosa pàl·lid. Les petites de la casa calçaven unes ballarines fosques molt similars. Per la seva banda, la Reina emèrita ha triat per l'ocasió un una faldilla i una jaqueta blanc os.

Les infantes Elena i Cristina no han acudit a aquesta cerimònia, com és el normal en els últims anys. Donya Elena va assistir per última vegada el 2014, mentre que Cristina no participa des de 2011. Per la seva banda, aquest any tampoc ha assistit el Rei emèrit Juan Carlos de Borbó.

Cal recordar que la Reina emèrita, Sofia de Borbó s'ha deixat veure en diversos actes aquesta setmana a Palma, entre ells, el concert benèfic del Projecte Home a la mateixa Catedral dut a terme aquest dilluns. També va assistir al costat de la seva germana a la presentació de 'Gegants de l'Oceà' aquest dimecres en el Palma Aquarium.

En la fotografia oficial, s'han col·locat d'esquerra a dreta la princesa d'Astúries, Leonor; la regna consort d'Espanya, Letizia Ortiz; el Rei d'Espanya, Felipe VI, Donya Sofia; i la infanta d'Espanya, Sofia.

Les fotografies s'han desenvolupat aquest any sense incidents, després que l'any passat la Reina emèrita i la Reina Letizia protagonitzessin una 'picabaralla' per un posat de Sofia amb les seves nétes.

D'altra banda, s'ha notat l'absència de representants del Govern balear o altres institucions.

LA INFANTA SOFIA I LA PRINCESA LEONOR SALUDEN Als ASSISTENTS

A la seva sortida de la missa, que ha durat al voltant d'una hora, els integrants de la Casa Real, i especialment la infanta Sofia i la princesa Leonor han saludat durant una mica més de deu minuts als assistents que s'han amuntegat a l'exterior del temple.

L'acte ha comptat amb prop de 1.000 persones de públic que s'ha apropat a veure l'entrada i sortida del temple dels membres Família Real. Alguns dels qui han aconseguit donar-los la mà s'han mostrat molt emocionats amb l'acte i han relatat entre llàgrimes a alguns periodistes que l'emoció "no es pot comparar a res".

Per garantir la seguretat de l'acte, la Policia Nacional ha desplegat un ampli dispositiu en tota la ciutat, amb centenars d'agents i franctiradors pendents de la Família Real en la seva assistència a la missa del Diumenge de Pasqua.