Familiars de víctimes d'accidents de trànsit demanen que els vehicles incorporin detectors d'alcohol per alè

El treball d'aquest grup de persones va fer que al novembre el Senat espanyol aprovés un enduriment de les penes del Codi Penal, que entrarà en vigor aquest divendres

Els familiars de persones mortes en accidents de trànsit provocats per conductors que estaven sota els efectes de l'alcohol i les drogues demanen que els fabricants de vehicles incorporin detectors d'alcohol per alè, segons han manifestat aquest dimecres en una concentració a la Plaça Espanya José Fernández, padrí jove de Paula Fornés -una de les últimes víctimes per atropellament a Balears- i portaveu dels familiars.

Segons ha informat Fernández, el 21 de març vinent s'ha aconseguit una compareixença en una Comissió del Parlament Europeu en el qual exigiran que les autoritats negociïn amb els productors i fabricadors de cotxes per obligar-los a incloure detectors d'alcohol per alè. Els familiars demanen suport ciutadà a la seva plataforma de la web change.org, que porta el nom d''Arrenca sense alcohol'.

José Fernández ha volgut mostrar la seva satisfacció per l'última modificació del Codi Penal a Espanya, que comporta un enduriment de les penes -fins als nou anys- per a conductors embriacs o drogats i que crea el delicte d'abandó del lloc de l'accident. L'aplicació d'aquest canvi es farà efectiu aquest divendres, una vegada es publiqui en el Butlletí Oficial de l'Estat.

En aquest sentit, Fernández ha expressat "ho celebrem, no obstant això, de forma agredolça", ja que la mesura solament afecta en casos d'accidents on hi ha més d'una víctima mortal.

El padrí de Paula Fornés ha explicat que mesures com aquestes treballen el càstig, no obstant això "caldria treballar la prevenció", la qual cosa dóna sentit a la seva petició davant el Parlament Europeu.

Fernández ha posat l'accent que el seu treball passarà per contactar a representants institucionals, no obstant això el contacte amb els productors i fabricadors de cotxes i la seva posterior regulació en els nous models de cotxes ha de fer-se per part dels polítics.

Finalment, el portaveu dels familiars ha explicat que els detectors d'alcohol en alè són solament una de les mesures per evitar que conductors embriacs estiguin al volant i que existeixen altres mesures com a detectors de suor de les mans en el canvi de marxes en el qual algunes marques fabricadores de vehicles ja estan treballant.

Marina Fornés, cosina de Paula Fornés, ha declarat Europa Press el seu desig que "no hi hagi mai més casos com el de la seva família".