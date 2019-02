La Federació d'Ensenyament de CCOO convoca vaga general el 8 de març en defensa de la igualtat

Publicado 6/2/2019 13:05:59 CET

La Federació d'Ensenyament de CCOO Balears (FE-CCOO) ha convocat una vaga general de 24 hores el 8 de març en defensa de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, dels drets humans, i en lluita contra les violències masclistes.

Així ho ha anunciat l'organització sindical en una nota de premsa en la qual ha recalcat que el sector educatiu és "clau per a l'eradicació del sexisme i l'avanç cap a una societat igualitària".

"Cada vegada és més urgent situar la igualtat, la coeducació i l'eliminació de violències al centre del debat educatiu, per promoure un canvi en les polítiques educatives que situïn el nostre estat a llindars de progrés i desenvolupament d'acord amb el temps social", ha raonat CCOO, que ha demanat "mitjans suficients perquè aquestes polítiques garanteixin la transformació de l'androcentrisme educatiu".

En el comunicat difós als mitjans de comunicació, CCOO denuncia que "encara no s'ha implementat pràcticament cap de les

propostes" de la Llei per a la igualtat efectiva de dones i homes de 2007, "ni s'han posat en marxa les mesures del recentment aprovat Pacte d'Estat contra la violència a les dones que obliga a impulsar iniciatives concretes en educació" ni el seu pressupost.

FE-CCOO ha demanat continguts curriculars "que abordin la història de les dones"; continguts de prevenció del sexisme; finançament per a centres que disposin de projectes d'innovació amb perspectiva de gènere; nomenament d'un "agent d'igualtat" amb capacitat per impulsar mesures; extensió del permís de paternitat per promoure la conciliació; fons addicionals en els PGE per eliminar la bretxa salarial; i mesures extraordinàries per a dones víctimes de violència de gènere, entre altres mesures.

"L'educació és l'altaveu més potent per fer efectiu un canvi de paradigma social que ens situï com pioners en la defensa dels drets humans i l'eradicació de les violències", han argumentat des del sindicat.

FE-CCOO ha conclòs assenyalant que fan seves les reivindicacions del moviment feminista i han cridat els treballadors de la comunitat educativa a "secundar massivament la vaga".