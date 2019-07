La FEHM demana més inversió en seguretat i infraestructures i més suport per al desenvolupament tecnològic del sector

Publicado 29/7/2019 17:03:12 CET

Els hotelers exigeixen que la inversió pública s'iguali a la del sector privat

PALMA DE MALLORCA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Maria Frontera, ha explicat, després d'una audiència amb la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, que el sector hoteler reclama més inversió en seguretat i infraestructures municipals, així com més suport a l'hora de desenvolupar noves tecnologies que permetin la millora del sector a l'illa.

A més, Frontera ha explicat que la voluntat de la Federació és que la inversió pública iguali a la del sector privat. En concret, Frontera ha explicat que "estem davant un canvi de tendències" i que per això és necessari "implantar canvis".

"El sector turístic està davant un canvi de tendències i ha vist que era necessari renovar-se, per la qual cosa demanem que l'Administració Pública ens acompanyi en inversions en zones turístiques que estan abandonades. Es tracta d'igualar les mateixes inversions que ha fet el sector privat en el sector públic", ha argumentat la màxima responsable de la federació d'empresaris hotelers.

"Necessitem que s'incentivin les inversions per continuar amb la transformació hotelera, i no solament en el sector, sinó en tots els actors que conformen la cadena de valor turístic", ha explicat Frontera, referint-se al comerç, a l'oci nocturn o la restauració.

Respecte a les noves tecnologies, Frontera ha explicat que amb una millor inversió en el desenvolupament tecnològic es pot estudiar millor quin tipus de client ve, quin tipus de despesa fa, així com d'on procedeix.

"La inversió en el desenvolupament tecnològic ajudarà el sector a cooperar amb l'aeroport per saber com està l'economia dels mercats emissors". En aquest sentit, Frontera ha remarcat que "cal gestionar-ho bé i saber quina informació és aprofitable per al sector".

'BUIT' A L'ENTORN DE NEGOCI DELS HOTELERS, SEGONS LA FEDERACIÓ

Així mateix, Frontera ha dit que existeix un "buit" a l'entorn de negoci del sector, per la qual cosa "haurien de simplificar-se els tràmits a la respecte als requisits i la burocràcia". "Demanem a l'Administració Pública que sigui un facilitador i que coordini millor", ha reivindicat la presidenta de la FEHM.

Per la seva banda, la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha recordat la intenció de la institució per a la creació d'un Pacte de Turisme Sostenible --anunciat en el seu discurs d'investidura-- perquè les polítiques turístiques de Balears es vertebrin de forma consensuada amb tots els actors que participen en el turisme balear.

En aquest sentit, Frontera s'ha expressat dient que respecte a la promoció turística --la competència que correspon al Consell en matèria de turisme-- el sector demana que la promoció "no solament es faci a l'hivern", "que no hi hagi duplicitats" i que espera que totes les institucions vagin en el mateix camí a l'hora de promocionar Balears com a destinació turística.