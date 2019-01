Feneval recolza a Anfac en la seva denúncia contra el Govern davant la CE per la seva "llei anti dièsel i gasolina"

Publicado 21/1/2019 12:15:27 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federació Nacional de Lloguer de Vehicles amb i sense Conductor (Feneval), ha mostrat el seu suport a l'Associació Espanyola de Fabricants de Vehicles i Camions (Anfac) en relació amb la denúncia que ha presentat davant la Comissió Europea (CE) i davant el Consell per a la Unitat de Mercat, dependent del Ministeri d'Economia i Empresa, pel projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica del Govern.

Feneval ha assegurat que la norma va en contra de la legislació que reconeix la lliure circulació pel territori nacional i europeu, així com també en contra de la Constitució Espanyola, que en el seu article 14 garanteix que els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per qualsevol condició o circumstància.

La Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica prohibiria a partir de 2025 la circulació per les illes de vehicles dièsel (cotxes i motos) que circulen legalment en la resta d'Espanya i de la Unió Europea.

Així mateix, a partir de 2035, impedirà la circulació de cotxes, motos, furgons i furgonetes propulsades per combustibles fòssils (dièsel, gasolina, gas natural i qualsevol hibridació amb motors tradicionals) i només podran fer-ho els ja radicats a la regió, amb independència de la seva antiguitat.

Feneval ha informat que, en cas d'aprovar-se aquesta norma, cap ciutadà europeu podrà accedir amb el seu vehicle de combustió a territoris insulars a partir d'aquestes dates, així com els concessionaris tampoc podran vendre vehicles de noves tecnologies com sí que es pot fer en la resta de la Península.

A més, ha determinat que el projecte afecta de forma encara "més severa" a la utilització d'aquests vehicles per les flotes de 'rent a car' i pot arribar a comprometre el normal funcionament d'una activitat indispensable per a un turisme "sostenible i de qualitat".

Per al president de Feneval, Miguel Ángel Saavedra, cal regular el nivell d'emissions com a dada "objectiva i definitori", però les mesures s'han d'anar adaptant de forma "progressiva i controlada" perquè no s'impedeixi als ciutadans la mobilitat en les seves diferents modalitats, amb diferenciacions territorials per autonomia o municipi.

La patronal dels concessionaris, Faconauto, la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), la Confederació Espanyola de la Petit i Mitja Empresa (Cepyime) i la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) també han expressat el seu suport "unànime" a la denúncia presentada per Anfac, defensant que aquesta norma afecta "greument" al normal funcionament del mercat interior i fins i tot suposar un "clar" incompliment del dret de la Unió Europea.