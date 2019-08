El Festival de Cançons de la Mediterrània 2019 finalitza amb 4.500 espectadors

Publicado 5/8/2019 12:47:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'Festival de Cançons de la Mediterrània 2019' ha finalitzat aquest estiu amb uns 4.500 espectadors durant les quatre jornades de música i s'ha consolidat, segons l'Ajuntament de Palma, com una activitat musical dels nits d'estiu a la ciutat.

Així ha informat el Consistori en una nota de premsa aquest dilluns en la qual detallen que un dels objectius de la Regidoria de Cultura i Benestar Social és augmentar en els propers anys la "qualitat dels continguts culturals de la ciutat".

Cort ha destacat que la varietat d'estils musicals és el que ha permès "arribar a diferents públics" i "omplir les quatre nits del festival a l'espai cultural de Ses Voltes".

D'altra banda, en l'edició d'aquest any, s'ha presentat el llibre 'Egeu Endins' de Biel Simonet, una activitat no musical relacionada amb el festival per reflexionar sobre la crisi de les persones refugiades en el Mediterrani. En aquesta línia, han indicat que el proper any està previst que realitzin altres activitats culturals per analitzar de forma crítica i reflexiva aquest assumpte.

El regidor de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, ha declarat que aquest festival "ja torna a formar part de l'imaginari col·lectiu dels ciutadans de Palma".