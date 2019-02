La fi de la legislatura deixa sense reformar tres Estatuts que eliminen aforaments a Balears, Cantàbria i Murcia

Publicado 15/2/2019 13:25:25 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Murcia, Cantàbria i Balears van iniciar en aquesta legislatura la reforma dels seus Estatuts d'Autonomia per a eliminar l'aforament dels seus parlamentaris, de manera que els que es presentessin a les eleccions de maig ho fessin ja sense aquesta protecció. Però aquestes reformes estan pendents d'aprovar pel Congrés i el Senat i el final de la legislatura les deixa deixarà congelades.

El debat sobre l'aforament dels polítics va cobrar protagonisme l'any passat per l'anunci del propi Govern que anava a estudiar una reforma constitucional per a eliminar aquesta prerrogativa, per la qual diputats i senadors no són jutjats pels tribunals ordinaris sinó únicament pel Suprem. La idea no obstant això no va arribar a traduir-se en una proposta.

Però en el cas dels diputats autonòmics és cada comunitat la que ha de prendre la iniciativa i vàries ho van fer: Canàries, Murcia, Cantàbria i Balears van reformar els seus Estatuts d'Autonomia i els van enviar al Congrés per a la seva aprovació, però només la primera ha superat tots els tramitis i té la reforma ja en vigor.

Les reformes van dirigides a assegurar la inviolabilitat dels polítics sobre les opinions que manifestin en actes parlamentaris i pel que decideixin votar sobre lleis i altres iniciatives. Per tota la resta podran ser inculpats, processaments i jutjats si així ho decideixen jutges ordinaris, no els tribunals superiors de la seva Comunitat.

Murcia espera el seu torn en el Congrés des de maig de 2017, quan va presentar una reforma parcial de l'Estatut per a eliminar l'aforament, regular la moció de censura i la qüestió de confiança. La iniciativa està en fase de Comissió.

Després va arribar la reforma càntabra, al desembre també de 2017, amb l'únic objectiu en aquest cas d'acabar amb aquest fur especial. Aquesta reforma espera també torn en la Comissió Constitucional.

En teoria, aquestes dues reformes podrien tirar endavant en els pròxims dies amb la unanimitat de tots els partits i si s'espremessin al màxim els tràmits, així que la probabilitat és molt petita.

El tercer Estatut que encalla és el balear. El Parlament balear va lliurar en el Congrés la reforma el mes de desembre passat, ja amb poques possibilitats que s'aprovés abans de les autonòmiques encara sense avançament electoral. Casualment, la seva admissió pel Ple del Congrés està prevista per a aquest dimarts, així que almenys entrarà en les Corts abans que es dissolguin.

En qualsevol cas, el nou Congrés podrà posar-se a la tasca amb aquestes reformes quan es constitueixi i donar-los una empenta perquè s'aprovin a l'inici de les noves legislatures autonòmiques. Els estatuts són les úniques lleis que no decauen quan es dissolen les Corts, encara que haurien de tornar a començar des del principi, des de la seva admissió a tràmit pel Ple.

EL NOU RÈGIM ECONÒMIC BALEAR

En el cas balear, la comunitat es queda sense l'aprovació a curt termini del nou Règim Econòmic Balear (REB), una fórmula semblant al règim canari adaptada a la situació d'aquesta Comunitat i que recollirà entre altres capítols un fons per a compensar la insularitat, les ajudes per al transport o mesures fiscals especials per a la comunitat autònoma.

La presidenta autonòmica, Francina Armengol, va acordar amb l'anterior ministre 'popular' d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que el REB seria aprovat pel Consell de Ministres abans d'estiu perquè la llei fos debatuda i ratificada per les Corts abans que acabés 2018.

Les negociacions no havien conclòs quan va caure el Govern del PP per la moció de censura; el nou Executiu, socialista com Armengol, va reprendre els treballs però no ha aprovat encara el projecte en Consell de Ministres.