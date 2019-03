El fiscal Barceló diu que el rastreig de mòbils als periodistes no els hi suposa "ingerència ni coacció"

Publicado 15/3/2019 17:55:06 CET

Considera que la confiscació dels mòbils dels periodistes que cobrien el 'cas Cursach' no perseguia "infringir el secret professional"

PALMA DE MALLORCA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fiscal cap de Balears, Bartomeu Barceló, ha demanat per tercera vegada el sobreseïment de la querella d'Europa Press i 'Diari de Mallorca' contra el jutge Miguel Florit i el fiscal Anticorrupció Juan Carrau, amb un escrit en el qual assegura que el rastreig dels mòbils dels redactors que cobrien el 'cas Cursach' "no suposa ingerència ni coacció al professional del periodisme".

El fiscal ha presentat davant el TSJIB un nou escrit d'al·legacions en el qual sosté que la mesura tampoc és "invasiva del dret fonamental al secret de les comunicacions" i que "per si mateixa no és reveladora de les fonts utilitzades pel periodista".

A més, Barceló considera que la intenció de la confiscació dels mòbils dels periodistes Blanca Pou i Kiko Mestre "no era infringir el secret professional" i assegura que "sí que es perceben actuacions destinades a respectar el secret dels professionals del periodisme".

També addueix que "l'entrega de documentació per periodistes que en absolut afecta a les fonts és una pràctica legal i gens excepcional".

INFORMES DEL FISCAL CARRAU

D'altra banda, l'escrit del fiscal Barceló defensa la no imputació del fiscal Anticorrupció Juan Carrau -contra el qual els periodistes es van querellar considerant-lo "inductor" de les decisions del jutge-, perquè creu que no s'acredita "una conducta d'intenció criminal" per la seva banda.

A més, considera justificat que Carrau no esmentés el secret professional als informes amb els quals va avalar el rastreig de trucades i posicionaments dels telèfons dels periodistes.

Per exemple, Barceló al·lega que en un d'aquests informes, de novembre de 2018, no s'esmentava el secret professional perquè afectava només a funcionaris policials i "no guardava relació alguna amb els periodistes". No obstant això, segons consta al sumari, aquest informe sí incloïa un requeriment a una teleoperadora perquè facilités dades de la redactora d'Europa Press des de gener de 2016. El jutge va dictar l'ordre l'endemà accedint a tot el sol·licitat per la Policia Judicial.

Respecte a si els mòbils van ser examinats, el fiscal superior al·ludeix a un informe policial recent "en el qual es manifesta clarament que no es va produir accés", i argumenta que posar-ho en dubte suposaria acusar la Policia de falsedat documental. "En tot cas correspon provar l'accés indegut a qui ho denuncia", afegeix.