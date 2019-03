El fiscal creu que Rodríguez va intervenir "en tot" el relacionat amb els pagaments irregulars de la campanya del PP

Publicado 15/3/2019 11:47:51 CET

El fiscal Anticorrupció Juan Carrau ha assegurat aquest divendres durant l'exposició del seu informe final del 'cas Over' que a l'elaboració de la campanya electoral del PP de Balears en 2003 es va generar "un deute" i que una part d'aquest es va solucionar mitjançant "un pagament irregular", abonant-se, en part, també per "contractacions públiques", i que "en tot això va intervenir Jose María Rodríguez en la seva condició de secretari general i president del PP de Palma".

L'Audiència Provincial de Balears finalitzarà aquest divendres el judici per aquest cas, que va començar a l'octubre, i que investiga el presumpte ús de fons públics per beneficiar a Over Màrqueting, empresa propietat de Daniel Mercado, que es va encarregar de la campanya electoral del PP de Balears en el 2003.

Cal recordar que, a les seves conclusions definitives, el passat 28 de febrer, la Fiscalia va mantenir la seva sol·licitud de pena de cinc anys de presó Rodríguez. A pesar que se li manté la sol·licitud de pena de presó i d'inhabilitació per a ocupació o càrrec públic, la Fiscalia li va retirar l'acusació derivada d'un contracte en Funció Pública --va indicar que no hi ha una prova clara que no es fes res-- però va mantenir que va haver-hi malversació i prevaricació en relació a un contracte per realitzar la imatge de la Policia Turística.

Segons el fiscal Anticorrupció, existeix un "dubte raonable" respecte al contracte de la publicitat d'oferta pública d'ocupació en la Funció Pública pel que considera que s'ha d'optar per "la presumpció d'innocència".