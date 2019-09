La Fiscalia recorre el permís d'Urdangarin perquè "no compleix els requisits legals"

Publicado 20/9/2019 17:20:02 CET

La Fiscalia Provincial de Valladolid ha presentat aquest divendres un recurs d'apel·lació davant el jutge de Vigilància Penitenciària que va atorgar el permís al marit de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, per realitzar un voluntariat fora de la presó de Brieva (Àvila) en la qual compleix condemna pel cas Nóos.

El Ministeri Públic argumenta en el seu escrit que el permís "no compleix els requisits legals", ja que, d'una banda, "no té com contingut un programa específic de tractament", i en segon lloc, l'ex-duc de Palma encara "no ha complert la quarta part de la seva condemna", que és de cinc anys i deu mesos de presó.

El Fiscal considera que s'ha de tenir en compte que Urdangarin no complirà la quarta part de la seva pena fins al 28 de novembre d'aquest any, la qual cosa és "una exigència per a l'aplicació de qualsevol altre benefici, tractament o activitat dins de la Legislació penitenciària" que impliqui la sortida d'un intern.

Així mateix, l'escrit del Ministeri Públic recorda que Iñaki Urdangarin no està sotmès a un règim d'aïllament forçós imposat per l'Administració penitenciària ja que l'ex duc va triar el mòdul de dones de la presó de Brieva, a Àvila, de forma voluntària i no consta que hagi sol·licitat "en cap moment" trasllat del centre.

Sobre aquest tema, l'escrit recull textualment que "triar un compliment al marge de la resta de la població penitenciària implica sens dubte una solitud que no tenen altres reclusos. Però dels informes no es dedueix que la situació hagi provocat perjudicis detectables en la persona o la personalitat del penat".

Així mateix, la Fiscalia explica que en aquest temps d'aïllament, Iñaki Urdangarin ha realitzat diferents tallers "amb un aprofitament excel·lent" i s'ha matriculat en diferents cursos externs, per la qual cosa el Ministeri Públic entén que "la situació objectiva que descriuen els informes no pot valorar-se com es fa en les resolucions d'aïllament social".

Finalment, la Fiscalia considera que el programa proposat perquè Urdangarin pugui sortir dos dies a la setmana i fer un voluntariat al centre Don Orione "no eximeix les exigències mínimes d'un programa" que deu tenir un contingut específic.

Es tracta de perseguir sempre les finalitats pròpies del tractament penitenciari en el qual s'insereixen: desenvolupar les aptituds dels interns, enriquir els seus coneixements, millorar les seves capacitats tècniques o professionals, compensar les seves manques, així com abordar la problemàtica específica que pugui haver influït en el seu comportament delictiu anterior.

El que cerquen aquests programes, segons l'escrit de la Fiscalia, és la reeducació i reinserció social, a més de que aquests programes són cursos de formació o activitats externes remunerats que el seu objectiu és adquirir recursos educatius, qualificació professional o estar ja integrats en l'àmbit laboral.