El Govern central invertirà 10 milions d'euros per modernitzar les infraestructures turístiques de Balears

Actualizado 24/1/2019 16:25:26 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha anunciat aquest dijous que el Govern central invertirà 10 milions d'euros a través dels Pressupostos Generals de l'Estat 2019 per la modernització d'infraestructures turístiques de Balears, i ha tirat en cara al govern anterior que durant molts anys no inclogués als Pressuposts inversions per a turisme a les Illes quan aquest sector "vertebra i fa territori".

En declaracions als mitjans durant la seva visita al estand de Balears i acompanyada per la presidenta balear, Maroto ha insistit que amb aquesta inversió queda palès el compromís del Govern d'Espanya "amb la sostenibilitat del model" turístic balear, i s'ha felicitat per la política de l'Executiu balear que "reivindica un model de sol i platja "que semblava esgotat" i al que estan donant "un color diferent".

"El model ha aconseguit allargar la temporada, s'ha desestacionalitzat per aportar ocupació i riquesa", ha afegit, abans d'assenyalar que el model també es caracteritza per vetllar per la qualitat de l'ocupació gràcies a convenis com el de l'augment del salari en un 17% als treballadors del sector. "És un exemple de cap a on cal anar", ha insistit.

En aquest sentit, la presidenta balear, Francina Armengol, ha assenyalat que l'anunci d'aquests 10 milions d'euros per a les Illes és "molt important" i ha destacat que des de fa vuit anys no s'ha invertit en turisme a la regió des del Govern central. "Sempre he reclamat, any rere any, als ministres de Turisme que era important invertir en la reconversió de destinacions apostant per la qualitat, per la millora de l'entorn i per la sostenibilitat", ha puntualitzat.

Armengol ha afegit que ha hagut d'arribar un Govern socialista a la Moncloa perquè aquesta inversió sigui "real" i que figuri als pressupostos de l'Estat. A això, ha afegit que els fons es conveniaran "una vegada que s'aprovin" i aniran destinats a la reconversió de destinacions turístiques en coordinació amb els diferents consells i comptant amb el sector per "invertir-los bé i obtenir rendibilitat".

Una vegada més s'ha congratulat que el Govern d'Espanya valori la política turística i es reconegui que durant la crisi econòmica, el sector "ha fet possible" que se surti d'ella més ràpid. "Reivindica un sector fonamental, agraeixo l'aposta del Govern", ha subratllat.

En relació a les previsions econòmiques del sector, la ministra ha aclarit que si bé quan van arribar al Govern la sensació era "catastrofista", al final de 2018 les xifres han estat de"rècord històric" amb un increment de la despesa del 3,1%, la qual cosa suposen 90.000 milions d'euros i la creació de 93.000 llocs de treball.

"Avui la sensació és que Espanya mantindrà el lideratge, consolidarem les bones dades i la millora de la qualitat serà el senyal d'identitat, no competirem en preu sinó en qualitat", ha afegit Maroto per assenyalar quin serà l'aposta en la política turística de l'Executiu de Sánchez.

BREXIT A BALEARS

D'altra banda, la ministra ha avançat que des de l'Executiu ja treballen amb l'escenari que es doni un Brexit 'dur' per donar-li "seguretat" al visitant britànic, "tan important a Balears". En aquest sentit, ha afegit que ja han preparat un full de ruta que serà presentat al Congrés al febrer per a la seva aprovació.

Segons ha explicat, aquest full de ruta dotarà a Espanya "d'una sèrie d'instruments per poder actuar" i per transmetre que Espanya "està preparada". "Volem que els britànics segueixin aportant riquesa a les illes, podem confiar que és un mercat que seguirà confiant a les illes, on troben una singularitat", ha apuntat.

Sobre la forma de garantir aquesta normal circulació de turistes britànics, Maroto ha indicat que serà des de l'àmbit normatiu amb el decret llei, des de la logística dotant de més mitjans i recursos a les duanes, i des de l'àmbit turístic en el qual es treballarà "amb el sector aeri per garantir els fluxos".