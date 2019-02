Florit inadmet el recurs d'Europa Press contra l'ordre per recaptar 3 anys de dades telefòniques de la seva periodista

Publicado 7/2/2019 17:57:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Feb.

El jutge instructor del 'cas Cursach', el magistrat Miguel Florit, ha inadmès el recurs d'apel·lació presentat per Europa Press i la seva periodista Blanca Pou contra una resolució del magistrat amb la qual ordenava recaptar gairebé tres anys de dades telefòniques de la redactora.

La interlòcutoria que Europa Press pretenia impugnar data de finals de novembre, i amb ella, el jutge ordenava requerir a una companyia telefònica els llistats de trucades i posicionaments del mòbil de Pou des de gener de 2016.

El jutge ha rebutjat admetre a tràmit aquest recurs al·legant que ni l'agència de notícies ni la periodista són part en la peça separada, oberta per investigar l'origen de notícies publicades sobre el 'cas Cursach'. Aquest dijous, Florit ha dictat una altra resolució en la qual inadmet per aquest mateix motiu altre recurs presentat per 'Diario de Mallorca' i el periodista Kiko Mestre.

Precisament, el jutge ha denegat reiteradament la personació dels periodistes, sol·licitada després que la Policia es confisqués de mòbils i divers material a l'empara d'una ordre de registre dictada per Florit al desembre. A finals de gener, al·legant que l'ordre de confiscació ja havia estat anul·lada, no va admetre un altre recurs de reforma amb el qual Europa Press demanava personar-se.

Cal recordar que el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) va obrir diligències arran de la querella contra Florit per presumpta prevaricació, presentada per Europa Press i 'Diario de Mallorca' i els dos redactors després de la confiscació. La documentació que el TSJIB va lliurar als querellants va revelar que durant la instrucció també s'havia investigat l'activitat dels telèfons mòbils dels periodistes.

Per això, els afectats han ampliat la querella per incloure en ella aquests fets, que entenen que vulneren els drets constitucionals al secret de les comunicacions i al secret professional periodístic, entre altres. També han dirigit la querella contra el fiscal Anticorrupció que va avalar totes aquestes decisions, Juan Carrau.