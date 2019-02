El Fogaiba concedeix 9,2 milions d'euros a indústries agroalimentàries que "garanteixen el futur del sector a Balears"

Publicado 21/2/2019 14:08:35 CET

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de Balears (Fogaiba) ha tramitat 163 expedients d'indústries agroalimentàries que demanen la subvenció d'un 40 per cent de les inversions enfocades a les Indústries de Transformació de productes agrícoles per a la posterior Comercialització (ITC) i, en aquest sentit, ha concedit un total de 9.225.000 euros per a aquestes indústries amb l'objectiu de "garantir el futur del sector a Balears".

Així ho ha expressat el conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, aquest dijous durant una visita a la planta de làctics Agama i de batuts de xocolata Laccao a Palma, on, en aquest sentit, ha detallat que "aquestes ajudes estratègiques" són "fonamentals per poder transformar la matèria primera que els arriba als productors, i que les empreses puguin donar una diferenciació respecte altres productes".

En aquest sentit, el gerent del Fogaiba, Guillem Rosselló, ha apuntat que "es tracta que les empreses locals puguin produir un producte amb una qualitat diferenciada que vagi acompanyada d'una campanya de comercialització en la qual es doni visibilitat en les granges que proveeixen la llet, creant doncs un producte únic respecte dels altres".

Així mateix, Vidal ha recordat que al llarg d'aquesta legislatura "el sector de la llet ha estat un sector estratègic com ja ho contempla la Llei Agrària" i amb la finalitat de "pal·liar la crisi del sector, s'ajuda en una campanya de promoció del producte així com també mitjançant ajudes per facilitar la seva automatització i facilitar el relleu generacional".

En un comunicat, s'ha informat que est aquests 9,2 milions generen una inversió total per a aquestes indústries agroalimentàries d'uns 20 milions d'euros i s'ha detallat que, en el cas concret d'Agama i Laccao, s'ha presentat una nova imatge, "més moderna i actual".

Han visitat les instal·lacions, a part de Vidal i Roselló, el director general d'Agricultura i Ganaderia, Mateu Ginard i representants de la companyia.