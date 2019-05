Formentera acull unes jornades pràctiques sobre coordinació de rescats a coves

Publicado 20/5/2019 20:13:39 CET

EIVISSA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha realitzat a Formentera diverses pràctiques per millorar la coordinació en rescats de persones en pous o cavitats de Balears.

En elles han participat especialistes en rescat en muntanya (Greim), tècnics en desactivació d'explosius (Tedax-NRBQ) i guies canins, que han exposat als assistents situacions com les viscudes en el pou de Totalán, Màlaga, i les dificultats que es van trobar els efectius que van participar en aquell rescat.

Una vegada en el lloc facilitat pel Consell de Formentera, s'ha informat sobre els procediments de treball, l'obertura d'un pas per a l'accés de serveis d'emergència per rescatar ferits o la connexió entre galeries subterrànies.

Els exercicis han requerit de l'ús d'explosius per micro-voladures controlades.

Els treballs, ha destacat l'Institut armat, han estat "molt instructius" per comprovar in situ la dificultat d'aquest tipus de tasques, millorar els procediments, així com la coordinació entre els diferents organismes.