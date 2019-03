La Fundació Turisme Palma 365 se sumeixi al Dia Internacional de la Dona amb una ruta guiada per la ciutat

Publicado 5/3/2019 13:55:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Març (EUROPA PRESS) -

La regidora de Turisme, Comerç i Treball, Joana Maria Adrover, ha informat aquest dimarts que la Fundació Turisme Palma 365 s'ha sumat aquest any al Dia Internacional de la Dona, que té lloc aquest divendres 8 de març, amb una ruta guiada per la ciutat.

Segons ha informat Cort en un comunicat, la Fundació ha organitzat un itinerari guiat per Palma, en el qual s'explicaran parts de la història i llegendes de la ciutat, amb l'objectiu de posar en valor les dones que han fet història a la ciutat.

La ruta guiada 'Llum habitada a la ciutat' serà gratuïta i es farà aquest dissabte en quatre idiomes. El punt de trobada estarà a la plaça de Cort, concretament a l'olivera.

Per a cada període de la història, els guies faran entendre com vivien les dones, com les han obviat dels relats, i com se'ls ha atorgat sempre un paper secundari o irrellevant.

En aquest sentit, Adrover ha assenyalat que l'objectiu és recuperar la tasca i la figura de dones que al llarg de la història han lluitat per superar l'estereotip sexista al qual la societat les ha volgut reduïr, i han contribuït a la literatura, la política, la lluita sindical i feminista, la ciència, la salut pública, entre altres activitats.

La col·lecció recull, a més dels trets biogràfics de cada dona, informació sobre el marc social i inclou una compilació de textos explicatius i d'imatges de l'època.