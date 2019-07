El GOB demana més esforços al Govern en la protecció de la posidònia a Balears

Publicado 29/7/2019 18:00:33 CET

Recorden que el decret de Posidònia, en vigor des de fa un any, contempla controlar la qualitat de les aigües abocades sobre les praderies

PALMA DE MALLORCA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grup d'Ornitologia Balear (GOB) ha demanat aquest dilluns més esforços al Govern per conservar i protegir les praderies de posidònia en aigües de Balears, quan es compleix l'any de l'entrada en vigor del Decret sobre la conservació de la Posidònia Oceànica a Balears, publicat el 28 de juliol de 2018.

L'entitat ecologista subratlla que el decret és "fonamental" per abordar els impactes, riscos i amenaces que afecten les praderies de posidònia i apunten una sèrie de factors per millorar la seva conservació.

Entre altres, el GOB considera que s'ha de controlar la qualitat de les aigües abocades per millorar la seva qualitat, habilitar camps de boies ecològiques i reforçar la via sancionadora contra els fondejos sobre posidònia.

21,7 MILIONS DE M3 D'AIGUA DE DEPURADORES SOBRE POSIDÒNIA

L'entitat apunta que els abocaments d'aigües "insuficientment" depurades generen un impacte sobre les praderies de posidònia, per la qual cosa el decret preveu que els titulars d'autoritzacions d'abocaments al mar per emissaris submarins remetin anualment els resultats dels controls de seguiment.

No obstant això, el GOB es remet a dades incloses en la revisió del Pla Hidrològic de Balears de 2015 per assenyalar que fins 75,9 milions de metros cúbics (m3) d'aigua procedents de 31 depuradores es podrien estar abocant al mar. L'entitat avalua en un "mínim" de 21,7 milions de m3 el volum d'aigua procedent de depuradores que s'aboca en zones poblades per posidònia.

"No ens consta que la situació hagi canviat després de l'aprovació del decret, per això demanem a Medi Ambient els resultats dels diferents emissaris i les mesures adoptades per millorar els abocaments", assegura el GOB en una nota.

BAIX PERCENTATGE D'EXPEDIENTS D'INFRACCIÓ

Sobre la vigilància dels fondejos en praderies de posidònia, prohibides pel decret, es compta amb un dispositiu per informar i vigilar. El GOB apunta que en 2018 es van revisar 45.218 embarcacions fondejades, sent l'11,6 per cent d'elles desplaçades després de comprovar que fondejaven sobre posidònia.

Respecte a 2019, entre el 15 de maig i el 20 de juliol s'han revisat 23.887 fondejos, dels quals el 10,4 per cent estaven sobre posidònia. "Malgrat l'alta xifra de fondejos comprovats sobre posidònia, només es van iniciar 42 expedients sancionadors", censura el GOB, entitat que sol·licita "reforçar" la capacitat de la Conselleria per instruir els procediments sancionadors.

Així mateix, recorden que el decret preveu la creació de camps de boies ecològiques en les prades més afectades pels fondejos, encara que han lamentat que, "un any després" de l'aprovació de la norma, els camps de boies són els mateixos que abans (set a Balears, dos d'ells a Mallorca).

En la mateixa línia, el GOB apunta que es disposa d'una cartografia de distribució de les praderies de posidònia a Balears, encara que "incompleta" i de fiabilitat "variable". A més, apunten que el decret contempla també la realització d'un inventari d'impactes, l'engegada d'un pla de seguiment i la creació d'un Comitè de Posidònia i del Fons Posidònia, mesures que estan encara "pendents de desenvolupament".

"Les Balears estan realitzant un esforç molt important en la protecció d'aquest hàbitat natural de conservació prioritària per a la Unió Europea, sens dubte el decret de posidònia és una eina magnífica per avançar cap a la millora en l'estat de conservació de les praderies", ha resolt el GOB.