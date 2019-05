El GOB demana que el nou PORN de S'Albufera eviti l'extracció de sal a Ses Salinetes

Publicado 7/5/2019 17:29:13 CET

Aquest dilluns va acabar el termini d'al·legacions al nou Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de s'Albufera de Mallorca

PALMA DE MALLORCA, 7 Maig (EUROPA PRESS) -

El Grup d'Ornitologia Balear (GOB) ha informat de la finalització aquest dilluns del termini d'al·legacions al nou Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de s'Albufera i que, des de l'entitat ecologista, han suggerit evitar la possible "activitat industrial d'extracció de sal a Ses Salinetes", així com incorporar les zones del Prat de Maristany i l'Estany dels Ponts en el Parc Natural.

El GOB ha recordat en un comunicat que s'Albufera és "l'únic espai protegit de les Illes que no compta amb un Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN)" i que això es deu al fet que encara no era obligatori disposar d'aquest document de planificació quan es va declarar com Parc Natural el 1988.

Així, els ecologistes han demanat eliminar alguns articles del nou PORN per evitar l'extracció de sal i nova construcció a Ses Salinetes, que entraria en conflicte amb la seva "qualificació com a zona d'exclusió i àrea de restauració ambiental".

D'altra banda, el grup ha sostingut que el PORN planteja un aspecte "fonamental", que és l'ampliació del Parc Natural per incorporar àrees perifèriques ocupades per hàbitats naturals i que aquestes haurien d'incloure tant el Prat de Maristany i l'Estany dels Ponts, zones "molt extenses i que tenen suficient entitat ecològica pròpia".

Malgrat les al·legacions, el GOB ha assegurat que el PORN "es planteja com un instrument molt complet i ajustat a les noves necessitats del Parc Natural", i que, una vegada que estigui aprovat, "s'haurà d'acabar el corresponent Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG), instrument fonamental de planificació a mitjà termini i que s'Albufera no té actualitzat des de 1999-2002".