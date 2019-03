Gómez defensa que les Pitiüses han rebut 43 milions més en Salut aquesta legislatura

Publicado 26/3/2019 10:23:56 CET

EIVISSA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha reiterat que aquesta legislatura s'han complert els compromisos i els acords de Govern en relació a les Pitiüses, on el pressupost en Salut ha augmentat en 43 milions d'euros en comparació de 2015.

Així mateix, el nombre de professionals s'ha incrementat en 186, segons Gómez, qui ha destacat el Parlament les millores en les condicions laborals dels sanitaris, així com altres fets com la gratuïtat de l'aparcament de l'Hospital Can Misses.

El diputat del PP, Vicent Serra, ha preguntat a la consellera si s'han complert els objectius a Eivissa i Formentera, zones amb "menys recursos" malgrat l'augment poblacional.

Serra ha criticat que en aquesta legislatura s'han fet "més concerts que mai" amb la sanitat privada o que no s'han complert els objectius en relació a les llistes d'espera.

El diputat ha reiterat que la sanitat no ha estat "prioritària" per al PSOE i ha assegurat que a l'àrea de salut de les Pitiüses "tampoc no ha estat transparent", anul·lant una compareixença que el propi Serra havia sol·licitat per explicar la presència d'insectes en els quiròfans de l'Hospital d'Eivissa.

També ha lamentat que a Can Misses falten especialistes "amb urgència" i existeixen serveis "col·lapsats" com el de Dermatologia, que ha enviat una circular sol·licitant que no es derivin més pacients.

Gómez, en la seva rèplica, ha assegurat que "queda molt per fer", afirmant que, a diferència del PP, ells sí compleixen.