El Govern acorda amb el sector del taxi i del VTC la regulació de l'activitat dels VTC

Publicado 22/2/2019 17:41:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha anunciat aquest divendres l'aprovació del decret llei que regula l'activitat dels VTC i que compta amb el consens de totes les parts afectades, inclòs el sector del taxi.

"El document aprovat estableix les condicions de funcionament dels VTC i estableix que els seus serveis estaran sempre condicionats a una contractació prèvia, que es fixa en un mínim de 30 minuts", ha explicat en roda de premsa.

A més, s'inclou la possibilitat que els ajuntaments i els Consells insulars puguin reduir aquest temps de contractació prèvia a 15 minuts. En la regulació s'estableix també que els conductors de VTC no podran circular per les vies públiques a buscar clients ni propiciar la captació de viatgers que no hagin contractat prèviament el servei.

Els VTC hauran de portar la documentació acreditativa de la contractació i, si aquesta ha estat telemàtica, també caldrà acreditar la contractació a través de l'aplicació o document digital corresponent. Queda també prohibida la captació de clients fora de les oficines o dels locals de l'empresa.

En la regulació --en aplicació del reial decret estatal aprovat el mes de setembre de l'any passat-- s'estableix que els VTC autoritzats actualment poden seguir operant fins a l'any 2023 com a servei urbà i interurbà, en les condicions que ara es fixen.

A partir d'aquesta data, els ajuntaments podran establir una normativa pròpia per a l'activitat dels vehicles de lloguer amb conductor i, de no fer-ho, regirà el que queda establert en la norma recentment aprovada.

El decret llei determina també que les empreses que vulguin fer mediació i comercialització dels serveis de transport amb vehicles de fins a nou places (s'inclouen taxis i VTC) hauran de tenir autorització com a empreses de transports.