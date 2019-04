El Govern aporta 60.000 euros per a la participació de Menorca en els Island Games

Publicado 25/4/2019 16:53:54 CET

MENORCA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de la Fundació per a l'Esport Balear, ha signat aquest dijous un conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca pel qual el Govern destinarà 60.000 euros per al desenvolupament d'activitats de promoció esportiva derivades de la participació dels esportistes de la illa en els Island Games 2019.

La International Island Games Association (IIGA) és una associació formada per 25 illes de menys de 100.000 habitants de tot el món que té com a objectiu impulsar i fomentar la pràctica esportiva i oferir una oportunitat als esportistes insulars per competir a nivell internacional.

Els Island Games són un esdeveniment multideportiu que se celebra bienalment i que enfronta equips de diferents illes que comparteixen vincles històrics amb l'el Regne Unit, com és el cas de Menorca.

Els propers jocs tindran lloc a Gibraltar on s'espera la participació de 3.000 esportistes. Menorca participarà en 12 esports: atletisme, bàdminton, bàsquet, ciclisme, judo, natació, tennis, tennis taula, tir, triatló, vetlla i voley platja.