El Govern aprova la creació del nou Centre d'Educació Infantil i Primària de Sa Pobla a Can Cirera Prim

Publicado 22/3/2019 14:48:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres la creació del nou Col·legi d'Educació Infantil i Primària (CEIP) a l'edifici municipal del parc de Can Cirera Prim, on començarà la seva activitat provisionalment mentre es tramita la construcció d'unes noves instal·lacions.

Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Pilar Costa, durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern. L'objectiu és construir un col·legi de dues línies amb capacitat per a 450 alumnes, la qual cosa es farà en un termini aproximat de 24 mesos des de la data en què l'Ajuntament posi els terrenys necessaris a la disposició de l'Executiu autonòmic. Actualment, l'Ajuntament està acabant els tràmits per a obtenir aquests terrenys.

Mentrestant, les dependències municipals de Can Cirera Prim s'adaptaran per a poder impartir els ensenyaments d'educació infantil. El pròxim curs només caldrà afegir a l'edifici existent un mòdul per a destinar-lo a aula de psicomotricitat.

D'altra banda, des del Govern han assenyalat que les dimensions dels terrenys del parc permeten disposar d'un pati adequat i possibiliten afegir construccions modulars complementàries a l'edifici existent quan siguin necessàries.

El nou centre busca respondre al creixement de la població, el progressiu augment del nombre d'alumnes per escolaritzar i l'alt índex de matrícula que els últims anys es produeix en la zona.