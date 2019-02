El Govern central aprova per decret part del nou Règim Especial per Balears

Actualizado 22/2/2019 15:06:16 CET

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres un reial decret llei amb part del nou Règim Econòmic Balear (REB) amb les mesures econòmiques que considera més urgents, de manera que puguin entrar ja en vigor una vegada publicat el decret en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

En concret, el decret inclou la bonificació del 75% de les tarifes aèries i marítimes per al transport de persones i el 65% del cost mitjà del noli per a exportació de productes. En energia, es promouen les energies netes, l'execució d'una segona interconnexió de les illes i la península i una compensació perquè el preu del gas natural i els gasos líquids siguin equivalents als de la península.

Aquest reial decret entra en vigor però ha de ser convalidat pel Congrés, bé en el Ple que se celebra aquesta setmana vinent, últim de la legislatura, o bé per la Diputació Permanent de la Cambra baixa una vegada que aquesta s'hagi dissolt per la convocatòria d'eleccions.

A més, el Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres un avantprojecte de llei amb incentius fiscals, però que a diferència del decret ha de ser debatut i aprovat per les Corts, la qual cosa ja no ocorrerà en concloure la legislatura. Quedarà per tant pendent per a la propera.

En concret, el Govern planteja dos nous incentius per ajudar les empreses que treballen a les illes a compensar la insularitat. D'una banda, se'ls permetrà reduir fins a un 90% a la base imposable de l'Impost de Societats la part del benefici que destinin a reserva per a futures inversions al territori.

Per un altre, l'Executiu proposa un bonificació del 10% en Societats i en IRPF per rendiments derivats de béns produïts a Illes Balears. Com a condició, les empreses hauran de mantenir l'ocupació, però aquesta bonificació pujarà al 25 quan creixi la seva plantilla mitjana.

MESOS D'ESPERA

La presidenta autonòmica, Francina Armengol, va acordar amb l'anterior ministre 'popular' d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que el REB seria aprovat pel Consell de Ministres abans d'estiu de l'any passat perquè la llei fos debatuda i ratificada per les Corts abans que acabés 2018.

Les negociacions no havien conclòs quan va caure el Govern del PP per la moció de censura; el nou Executiu, socialista com Armengol, va reprendre els treballs però no havia aprovat encara el projecte en Consell de Ministres.