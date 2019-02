El Govern autoritza el Conveni amb Inspecció de Treball per impulsar el Pla de Lluita contra la Precarietat

Publicado 22/2/2019 13:34:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha anunciat aquest divendres l'autorització del Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de Balears i l'organisme autònom estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social per desenvolupar el 2019 el Pla de Lluita contra la Precarietat en el Treball.

"Aquest Pla té com a objectius la persecució del frau en matèria de treball no declarat o irregularitats en les contractacions temporals i/o a temps parcial, entre altres qüestions", ha explicat en roda de premsa.

Aquest acord, que s'ha anat materialitzant cada estiu des del 2015, i que preveu el reforç temporal de funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a les illes, permet dur a terme campanyes concretes, com és el Pla de Lluita contra la Precarietat a Balears.

Segons recull el Conveni, el Govern, mitjançant la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, invertirà 300.000 euros per cobrir les despeses en concepte de desplaçament, manutenció i allotjament dels funcionaris del Sistema de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que es desplacin temporalment les illes per col·laborar en les campanyes acordades.

Així mateix, ha destacat que, gràcies al desplegament de l'activitat inspectora prevista en aquest acord, des de 2015 gairebé 24.000 treballadors han vist millorades les seves condicions de treball, en transformar-se els seus contractes temporals en indefinits en el marc del pla de lluita contra la sinistralitat.

"Només l'any passat, 7.710 treballadors van millorar les seves condicions de treball a Balears, tant per la conversió dels contractes de temporals a indefinits o l'ampliació de les jornades de treball, com per les noves altes", ha conclòs.