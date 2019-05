El Govern autoritza la licitació d'obres del projecte de reforma de l'Hospital Verge del Toro

Publicado 17/5/2019 14:35:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat la licitació de les obres de la segona fase del projecte de reforma de l'Hospital Verge del Toro, per atendre a les necessitats assistencials dels pacients de Menorca amb alguna malaltia crònica.

Segons ha anunciat la Conselleria de Salut en un comunicat, amb un pressupost d'un milió d'euros, es preveu un termini aproximat d'un any per contractar l'assistència tècnica i la direcció facultativa, i un termini d'uns 24 mesos més per executar l'obra.

Actualment, el Servei de Salut està acabant la primera fase del projecte, que consisteix en les obres de consolidació i manteniment de l'antic hospital, en les quals es rehabiliten la façana, les cobertes i l'estructura de l'edifici principal.

Per a la segona fase, el Servei de Salut es planteja la licitació d'un concurs obert per aconseguir un disseny actual, que sigui "mediambientalment eficient i amb la confortabilitat necessària per proporcionar als usuaris una atenció sociosanitària amb els estàndards de qualitat actuals".

El projecte de reforma interior s'ha d'ajustar al Pla Funcional d'Usos que es va presentar al juny de l'any passat.

Aquest pla, integrat dins del Pla d'Atenció a les Persones amb Malalties Cròniques de la Conselleria de Salut, pretén integrar un conjunt de dispositius per donar resposta a les necessitats assistencials de pacients amb malalties cròniques amb complexitat clínica i als seus familiars.

Segons la Conselleria, es preveu que, entre els anys 2016 i 2029, el nombre de persones majors de 65 anys de Menorca passi del 16 al 23 per cent del total de població.

El projecte preveu una superfície útil de 5.101 metres quadrats, 60 habitacions i entre 60 i 90 llits. Hi haurà un àrea d'hospitalització amb quatre unitats (una per planta), un àrea ambulatoria --amb un hospital de dia, consultes externes i una unitat d'estimulació cognitiva-- i un àrea de suport clínic.