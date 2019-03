El Govern celebra l'aprovació de bonificacions per a la contractació de fixos discontinus en mesos de temporada baixa

Publicado 8/3/2019 17:15:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria ha celebrat que el Consell de Ministres hagi aprovat aquest divendres mesurades de reforç al sector turístic, amb la bonificació del 50 per cent a les quotes de la Seguretat Social, contingències comunes, atur, Fons de Garantia Social i FP, per a empreses que contractin treballadors en sectors de comerç, turisme i hostaleria en mesos de temporada baixa de febrer, març i novembre.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, aquesta mesura, que ha estat aprovada amb un decret llei, suposa "una acció important a l'hora de consolidar l'allargament de la temporada turística assolida durant aquesta legislatura".

El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, ha manifestat que, més enllà dels beneficis immediats per a les empreses i el conjunt econòmic del sector turístic, aquesta mesura ajudarà al fet que els treballadors cotitzin durant més mesos, fet que repercuteix en majors ingressos immediats per a ells i un accés a unes millors prestacions.

D'altra banda, ha confiat que el decret llei es convalidi de forma immediata, i que "tothom sigui suficientment responsable per no posar en risc una mesura tan important per al nostre principal sector econòmic".