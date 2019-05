El Govern coorganitza aquest cap de setmana la II Jornada Professional de Circ al festival Circaire d'Alcúdia

Publicado 3/5/2019 15:03:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), ha coorganitzat per a aquest divendres, juntament amb Circaire, la II Jornada Professional de Circ de Balears, que té lloc a l'Auditori d'Alcudia i s'enmarca en el festival de circ Circaire.

En un comunicat, la Conselleria de Cultura ha informat que la jornada cerca reunir els artistes circenses de les Illes i crear un punt de trobada amb programadors d'altres territoris perquè es puguin construir xarxes de col·laboració, diàleg i aprenentatge".

En concret, l'esdeveniment comptarà amb presentacions de projectes per part de companyies de circ de Balears, reunions amb programadors i un taller impartit per Neus Ribas, de l'IEB, sobre ajudes i subvencions per a artistes.

D'altra banda, la Conselleria ha destacat que a Circaire es produirà la primera trobada del projecte d'Euroregió Circ Au Carré, format per quatre centres de creació d'Occitània (França), Mallorca i Catalunya, que són La Central del Circ, La Grainerie de Tolosa de Llenguadoc, La Verrerie d'Alès i C.I.N.E. Sineu.

La quarta edició de la mostra de circ d'Alcudia se celebra entre el 3 i el 5 de maig amb un "programa continuat de 16 actuacions" de companyies de les Illes, de la resta d'Espanya i també algunes internacionals.