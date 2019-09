El Govern destaca la normalitat en el retorn de turistes britànics afectats per la fallida de Thomas Cook

Publicado 24/9/2019 12:29:28 CET

A l'aeroport de Palma estan previstos cinc avions de rescat des del Regne Unit, que transportaran a 900 passatgers

PALMA DE MALLORCA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball ha destacat aquest dimarts la "normalitat" que existeix en el retorn dels turistes britànics afectats pel cessament d'operacions de Thomas Cook i ha detallat que en l'aeroport de Palma estan previstos cinc avions de rescat de des del Regne Unit, que transportaran a 900 passatgers.

Segons ha indicat el Govern, les Conselleries de Turisme i Mobilitat treballen "en permanent contacte" per realitzar un seguiment minut a minut de la situació. Així, revisen cada dia diverses vegades l'operativa aèria per veure com està funcionant. Al mateix temps, es verifica que els avions programats operen les rutes previstes i es compleix amb l'establert.

En aquests moments, la situació en els aeroports de Balears és de normalitat en el retorn de turistes britànics afectats pel cessament d'operacions de Thomas Cook. Turisme està realitzant un seguiment en temps real de la situació en la geografia balear i, paral·lelament, s'ha treballat en quantificar a quant ascendeix la xifra d'afectats en cadascuna de les illes.

36.000 PASSATGERS DE THOMAS COOK A MALLORCA

En concret, actualment hi ha uns 36.000 passatgers de Thomas Cook a Mallorca. D'aquests, 22.000 són de Thomas Cook Alemanya i 6.000 corresponen a TC Scandinavia, per la qual cosa els afectats britànics serien al voltant de 8.000. Tots tornaran abans del dia 6. A Eivissa hi ha uns 5.000 i a Menorca altres 3.500.

Per a la jornada d'aquest dimarts, a l'aeroport de Palma estan previstos cinc avions de rescat des del Regne Unit, que transportaran a 900 passatgers. A Menorca i Eivissa no hi ha avions de rescat previstos per a aquest dimarts.

De moment, els vols des d'Alemanya (Condor) i Escandinàvia operen amb normalitat.