El Govern destina 600.000 euros a millorar les aturades del TIB a la badia d'Alcúdia

Publicado 6/2/2019 14:48:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha destinat un total de 600.000 euros a millorar les aturades del transport públic interurbà de Balears (TIB) del corredor de la badia d'Alcúdia. A més, invertirà 200.000 euros a càrrec de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) per adequar l'aturada central d'Alcúdia.

Segons han informat des de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, les actuacions a les parades s'inclouen dins del projecte de reordenació i millora de les parades del transport públic regular de viatgers per carretera del corredor de la badia d'Alcúdia, que inclou Alcúdia i el terme municipal de Muro.

Aquestes mesures s'emmarquen en el Pla insular de serveis de transport regular de viatgers per carretera de Mallorca que té per objectiu, entre d'altres, la millora de l'estat de les aturades.

Amb motiu d'aquestes actuacions, el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, i l'alcalde d'Alcúdia, Antoni Mir, han visitat aquest dimecres les obres de dues aturades del TIB en el terme municipal d'Alcúdia.

ALTA DEMANDA

Des d'aquest departament del Govern, han explicat que el corredor de la badia d'Alcúdia té una alta demanda de transport amb autobús amb uns dos milions de viatgers anuals.

Les principals línies que circulen són la L351 Palma - Platja de Muro (Càmping) i la L352 Can Picafort - Port de Pollença que el 2018 van transportar 435.377 i 1.407.608 viatgers respectivament. També circulen altres línies com la de l'Aerotib A32 que connecta la badia d'Alcúdia amb l'aeroport.

Les cinc ubicacions dins del terme d'Alcúdia són Hotel Viva; Hotel Delfín Azul; Hotel Bocaccio; És Llac Gran i Hotel Condesa Bahía. A Muro, s'actua a les parades de Las Gaviotas; Hotel Iberostar Platja de Muro; Hotel Platja Esperanza; Hotel Parc Natural; Hotel Alcúdia Pins i el Càmping de Muro.

Les principals actuacions de millora comunes a totes les aturades són la instal·lació de noves marquesines equipades amb il·luminació i la millora de l'accés de vianants a les parades. En aquest sentit, s'amplien les voreres a una mesura mínima d'1,80 metres, s'incorporen rampes d'accés a la parada o s'apropa la parada a un pas de vianants.

El Consorci de Transports de Mallorca, responsable de l'execució i de les despeses del projecte, va iniciar les obres el passat mes de novembre i preveu que finalitzin a principis de març.

Pel seu costat, els ajuntaments es comprometen a la neteja i manteniment de les parades i el seu entorn, així com a fer-se càrrec de les despeses corresponents d'energia, tal com recull el conveni de col·laboració signat a principis de l'any passat entre els consistoris i el Consorci de Transports de Mallorca.

El pressupost d'adjudicació del projecte ha estat de de 248.588,45 euros (IVA inclòs) per a les obres del municipi d'Alcúdia i de 309.760,00 euros (IVA inclòs) per les de Muro.

La inversió de 200.000 euros per a l'aturada central d'Alcúdia s'utilitzarà per instal·lar un pantògraf per la recàrrega elèctrica d'autobusos, ja que la línia Alcúdia-Can Picafort serà una de les 7 línies amb busos amb propulsió elèctrica de les noves concessions.