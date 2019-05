El Govern destina una inversió de més d'1 milió d'euros per a les ajudes a la contractació

Publicado 17/5/2019 16:31:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat aquest divendres, a proposta de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, una inversió per un import global de 1.020.000 euros per finançar la convocatòria d'ajudes per fomentar l'ocupació estable de col·lectius prioritaris en sectors industrials i en altres sectors econòmics, especialment els emergents.

Segons ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, podran sol·licitar aquestes ajudes els emprenedors, microempreses, petites i mitjanes empreses, empreses d'inserció, i també les entitats sense ànim de lucre que rebin prestació de serveis per part de treballadors.

En termes més concrets, l'import aprovat permetrà la convocatòria de deu programes que facilitaran la contractació indefinida de diversos col·lectius, com a joves menors de 30 anys, persones en situació d'atur de llarga durada, persones en risc d'exclusió social, dones víctimes de violència de gènere, entre d'altres.

Amb tot, l'objectiu és impulsar plans d'internacionalització de les empreses i persones que hagin participat als programes públics d'ocupació del Servei d'Ocupació de les Illes(SOIB) i se subvencionarà tant la contractació indefinida com la de fixos discontinus, sempre que es garanteixin almenys sis mesos d'activitat.