El Govern detecta 134 infraccions per intrusisme en el transport aquest estiu en l'Aeroport de Palma

Publicado 16/10/2019 13:44:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campanya de lluita contra l'intrusisme en el sector de taxis i vehicles de lloguer de cotxes amb conductor (VTC) a l'Aeroport de Palma del Govern ha detectat, entre maig i octubre, un total de 134 infraccions per aquestes pràctiques, xifra menor a les 656 que es van registrar el passat any, si bé les sancions imposades han ascendit a 311.323 euros, per sobre dels 300.945 euros recaptats el 2018.

Així ho ha informat en roda de premsa el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, després de presidir la Comissió de lluita contra l'intrusisme, juntament amb el director general de Transports del Govern, Jaume Mateu, qui ha explicat que aquesta disminució de sancions però augment d'import "no es deu a un canvi d'estratègia", sinó que en aquest exercici hi ha hagut "moltes obstruccions" --negativa d'inspecció--, que és la més greu de la normativa del Transport.

Més concretament, de les 134 sancions entre 314 turismes controlats, s'han imposat 68 infraccions en vehicles de transport discrecional (VD), els anomenats 'minibús', --52 per obstrucció, 8 per captació de clients en la terminal sense contracte previ i 4 sense autorització, entre uns altres--; 24 en vehicles de lloguer amb conductor (VTC) --10 deslocalitzats sense complir el full de ruta, 7 descolalitzats sense acreditar temps màxim i 3 per falta de full de ruta, entre altres--.

Així mateix, s'han imposat sancions a sis vehicles pirates, a dos vehicles de transport sanitari (VS) sense autoritzar i a un altre vehicle privat complementari. En el cas dels taxis, a Palma s'han detectat 23 infraccions --21 incompliments tarifaris i dos per falta de dades en el llibre de contractes-- i, a la Part Forana, s'han registrat un total de 10 infraccions --8 per incompliment tarifari, un per no portar la documentació formal i un altre per transport de mercaderies sense autorització--.

Pons ha explicat, per la seva banda, que l'objectiu de la campanya "ja no és evitar que es propagui l'intrusisme, sinó reduir-lo fins que acabi sent zero" i ha recordat es dóna "continuïtat" a l'edició de 2018, que, per primera vegada va incorporar agents de paisà per actuar amb "més facilitat contra les captacions il·legals". Així mateix, ha especificat que s'han incrementat els dies de control, passant dels 84 als 110 dies, amb el treball de vuit agents.

"L'illa de Mallorca i el transport en el seu conjunt en temporada alta és un engranatge de precisió que treballa a un altíssim nivell de rendiment. Només a l'aeroport arriben a l'any 30 milions de passatgers que, a través d'un sistema de transport, han de poder ser evacuats amb garanties", ha argumentat el conseller.

152 INFRACCIONS A EIVISSA

Pel que fa a les actuacions d'Eivissa, Pons ha explicat que els inspectors de la Direcció general de Mobilitat complementen les inspeccions del Consell de l'illa, per la qual cosa les xifres "no poden donar-se com els totals d'inspeccions".

En aquest sentit, s'han desplaçat des de Mallorca periòdicament grups de quatre agents per prestar serveis de control a llocs com, per exemple, l'aeroport, en l'entrada o sortida de grans esdeveniments o locals d'oci i en els ports turístics, en horaris programats amb el Servei d'Inspecció del Consell.

Amb l'actuació s'han inspeccionat 243 vehicles i s'han imposat 103 sancions per un valor total de 152.902 euros. Més concretament, s'han detectat 2 transports pirates, 65 infraccions de VTC, 10 de VPC i, finalment, 26 de VD.

DIMENSIONAR L'OFERTA DE TRANSPORT

Des de la Federació Empresarial de Transports, han considerat que de cara a futures campanyes hauria d'abordar-se el tema de les mercaderies, ja que "hi ha un sector que no són els viatgers, sinó les mercaderies que també estan afectats per la competència deslleial".

Així mateix, també han advocat per "dimensionar l'oferta de transport" amb l'objectiu que "es puguin cobrir les necessitats que existeixen d'una forma legal i sense problemes". "La manera de combatre l'intrusisme és que l'oferta es pugui cobrir la demanda que hi ha", han considerat des de la Federació.

Des del sector dels taxis, per la seva banda, han vist "com a positiva" la campanya, si bé han volgut remarcar que el percentatge de sancions entre el total de controls és "molt elevat", fet que determina que "és molt necessària una acció contundent".

D'altra banda, s'ha mostrat a favor de la possibilitat d'instal·lar càmeres en l'Aeroport d'Eivissa i ha proposat portar el tema de les obstruccions a la via judicial. "És suficientment greu com per acudir a la via penal", han sostingut.