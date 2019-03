El Govern diferenciarà el Trail Running de les carreres per muntanya a Balears a partir de 2020

Publicado 5/3/2019 14:17:18 CET

La conselleria de Cultura, Participació i Esports ha fet arribar aquest dimarts a les federacions afectades una resolució en la qual s'estableixen els criteris per diferenciar les carreres per muntanya del Trail Running en la regulació esportiva de Balears a partir de 2020.

Així ha informat la cartera dirigida per Fanny Tur a través d'un comunicat en el qual han detallat que la resolució proposa aprovar criteris per diferenciar ambdues modalitats esportives.

En aquest sentit, les carreres per muntanya hauran d'estar regulades d'acord amb els estatuts o reglaments vigents de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada i, a més, el recorregut de la carrera haurà de superar obligatòriament la cota de 600 metres.

Per la seva banda, les carreres de Trail Running hauran d'estar regulades d'acord amb els estatuts o reglaments vigents de la Federació d'Atletisme de Balears i el recorregut de la carrera no podrà superar a cap moment la cota de 600 metres.

Respecte a les carreres incloses actualment en qualsevol dels calendaris d'aquestes federacions, en les quals el recorregut superi la cota de 500 metres però no la cota de 600 metres, l'organitzador podrà decidir abans de l'inici de la temporada al calendari de quina federació vol registrar la carrera.

Així mateix, la resolució proposa que al moment en quin des del Consell Superior d'Esports (CSE) hi hagi una postura ferma quant a la definició d'aquestes dues modalitats, es pugui revisar la resolució per poder adaptar-la a l'àmbit estatal.

Des del Govern han apuntat que la resolució es basa en els informes tècnics i en les reunions entre les dues federacions amb l'assistència de tècnics de la Direcció general d'Esports i Joventut i la Fundació per a l'Esport Balear.

Finalment, la Conselleria ha recordat que, mitjançant una resolució de novembre de 2018, es va crear una comissió mixta formada per la Federació d'Atletisme de les Balears i la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada al costat de tres membres nomenats per Esports que havia de definir "clarament" les característiques diferenciadores entre els conceptes de Trail Running i carreres per muntanya.

Així, des del Govern han explicat que, passat el termini de dos mesos, i després que l'informe previ i la resolució estigui basada amb el principi d'acord de la comissió, havia de ser la mateixa Conselleria la que determinés, per resolució, les característiques de cadascuna d'aquestes especialitats, previ informe tècnic favorable.