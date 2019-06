El Govern disposarà de 5,6 milions d'euros europeus addicionals per haver aconseguit els objectius del 2018

Publicado 4/6/2019 14:55:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

El Govern disposarà de 5,6 milions d'euros europeus addicionals corresponents a la "reserva de rendiment" de 2018, que premia als programes que han aconseguit els objectius intermedis establerts.

Segons ha informat la Conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme, el Comitè de Seguiment del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) 2014-2020 de les Illes s'ha reunit a Palma per examinar l'execució i els avanços de les actuacions previstes al Programa Operatiu en matèria d'ocupació, inclusió social i educació.

En aquest sentit, la reunió ha servit per informar sobre els resultats de les inversions realitzades a Balears per al foment de l'ocupació, la millora de la formació i del capital humà per un import aproximat de 85 milions d'euros.

Responsables de la Comissió Europea, del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social de Madrid i de les diferents Conselleries del Govern en funcions, així com altres entitats representatives dels agents econòmics i socials i de la societat civil, han participat en la reunió del Comitè.

LA COMISSIÓ EUROPEA FELICITA Al GOVERN PER UNA "GESTIÓ EFICAÇ"

La Comissió Europea ha felicitat als responsables del Govern per dur a terme una "gestió eficaç" del programa, cosa que "assegura el màxim aprofitament del finançament europeu en aquests àmbits en el futur".

La trobada ha servit també per informar que un total de 16.679 persones en situació d'atur s'han beneficiat de la posada en marxa d'actuacions per al foment de l'ocupació, aproximadament el 23 per cent de la mitjana de persones desocupades el 2018 a les Illes.

D'altra banda, el Ministeri de Treball ha reconegut els resultats del Programa Visibles, destinat al foment de l'ocupació de persones parades de llarga durada majors de 45 anys, que ha permès que la taxa d'inserció laboral mitjançant la contractació indefinida d'aquest col·lectiu hagi arribat al 27 per cent.