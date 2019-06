El Govern i Futouris organitzen un taller sobre reducció de plàstics en hotels de Balears

Publicado 13/6/2019 14:30:54 CET

Prop de 40 representants del sector turístic han participat al taller "Vacances sense plàstic"

PALMA DE MALLORCA, 13 Juny (EUROPA PRESS) -

Les conselleries de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i d'Innovació, Investigació i Turisme, al costat de la Fundació per a un Turisme Responsable Futouris, han organitzat un taller amb 40 representants del sector turístic per abordar mesures de reducció de plàstics als hotels de Balears.

Així ha informat la conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme en una nota en la qual han detallat que en el taller, anomenat 'Plastic Free Holiday' (Vacances sense plàstic) i que va tenir lloc aquest dimecres, es van debatre els resultats d'un estudi preliminar amb deu hotels de Mallorca.

BOTELLES DE PLÀSTIC I ALIMENTS ENVASATS

Precisament Futouris, en un estudi realitzat el mes passat, va identificar les botelles d'aigua com una de les majors fonts de residus plàstics així com la gran quantitat d'aliments envasats per a sortides i excursions o els articles embolicats en plàstic presents en habitacions d'hotels.

D'altra banda, durant el taller les organitzacions Save The Med, Cleanwave.org i Travel Without Plastic van presentar alternatives als productes plàstics comunes i estratègies per informar als hostes i al personal de l'hotel, com la presa de decisions basada en dades, el desenvolupament d'una xarxa de dispensadors d'aigua potable o el foment de programes de reducció de plàstics a les empreses.

"Hi ha conscienciació sobre el problema de la contaminació amb plàstics a la indústria del turisme i són molt necessàries solucions factibles", ha assenyalat el CEO de Futouris, Harald Zeiss. Per la seva banda, la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Investigació i Turisme en funcions, Bel Busquets, ha posat l'accent que la reducció de plàstics és una "oportunitat" per avançar cap al turisme sostenible.