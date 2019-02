Govern, Govern central i Endesa acorden "mantenir l'ocupació" amb el tancament d'És Murterar

Actualizado 8/2/2019 17:01:26 CET

Es vol apostar per la transició energètica de Balears

PALMA DE MALLORCA, 8 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern central, el Govern i Endesa han acordat aquest divendres "mantenir l'ocupació" dels 140 treballadors de plantilla de la Central Tèrmica d'Es Murterar --més els que treballen per empreses que contracta l'elèctrica-- i, així mateix, apostar per la transició energètica de les Illes, en el marc del tancament de la central a conseqüència dels canvis legislatius per complir amb els objectius de reducció d'emissions que imposa Europa a partir de 2020.

Així ho ha anunciat en roda de premsa el conseller delegat d'Endesa, José Bogas, juntament amb la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, qui, per la seva banda, ha detallat que s'ha trobat la solució "més adequada" i "justa" i ha detallat que el 2020 quedaran tancats els grups 1 i 2, mentre que els 3 i 4 quedaran en una "funció menor", amb hores restringides, fins que en un horitzó de 2025 s'aprovi l'execució del cable elèctric ibèric.

El secretari d'Estat d'Energia, José Domínguez, ha apuntat que, en aquest mateix sentit, s'ha arribat a un "acord satisfactori para tot" i ha considerat que "permet el camí cap a una energia més neta" i, a més "sense deixar enrere les persones que han treballat amb aquesta forma tradicional", referint-se a la tècnica del carbó.

En relació a l'ocupació, en termes més específics, Bogas ha concretat que es prioritzarà la seva recol·locació a Balears i, així mateix, se'ls oferirà formació perquè puguin treballar en projectes d'energies renovables.

D'altra banda, pel que fa a transició energètica, Armengol ha apuntat que aquest tancament --que ha titllat de "progressiu" pel seu procés-- suposarà, al seu semblar, "importants beneficis" per al Medi ambient a les Illes.

"A partir de l'1 de gener de 2020 s'emetrà un 10 per cent menys CO2, que suposa un 33 per cent menys d'emissions del sistema elèctric de Mallorca, les emissions en diòxid de sofre es reduiran un 90 per cent, les d'òxids de nitrogen disminuiran un 76 per cent i les de partícules fines, un 90 per cent", ha asseverat, en aquest sentit, Armengol.

A més, la presidenta ha declarat que aquesta és "una altra demostració" del compromís del Govern amb el plantejament de transició energètica i ha fet referència a la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, que previsiblement s'aprovarà aquest dimarts en el Parlament.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, també present ha destacat que "amb aquest acord es fa realitat la Llei de Canvi Climàtic per la via dels fets" encara que ha explicat que "queda encara molt camí" perquè "l'objectiu final és la descarbonització completa i no només el canvi a gas".

En aquesta línia, Domínguez ha detallat que l'objectiu és integrar les Balears en el sistema elèctric Ibèric mitjançant el segon cable amb la península a la Planificació Estatal 2020-2025 i que entrarà per Alcúdia.

El Ministeri de Transició Ecològica assumeix dos compromisos, d'una banda, modificar l'ordre de despatx, de manera que les hores de generació en reserva de la central d'Alcúdia s'utilitzin quan es faci mancada i no al gener pel fet de ser el carbó més barat que el gas natural.

I per un altre, reconèixer els costos retributius del fet de mantenir Es Murterar obert com a reserva i donar estabilitat i seguretat al sistema balear, uns canvis que Domínguez ha avalat que "el Govern farà les modificacions i garantir les condicions necessàries perquè això pugui dur-se a terme".

Per la seva banda, el Govern balear modificarà l'Autorització Ambiental Integrada amb la finalitat d'incloure aquestes noves limitacions d'hores anuals, de 1.500 fins a agost de 2021 i a partir de llavors, 500.