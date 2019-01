El Govern impulsarà el turisme accessible amb un nou pla de formació

Publicado 29/1/2019 14:46:09 CET

MADRID, 29 Gen. (EUROPA PRESS) -

La secretària d'Estat de Turisme, Isabel Oliver, ha anunciat que el Govern té previst impulsar el turisme accessible al nostre país a través d'un nou pla de formació en accessibilitat dins del Sistema de Qualitat Turística Espanyola (ICTE).

Durant la seva compareixença al Congrés per presentar els eixos contemplats als Pressupostos 2019 del seu Departament, Oliver ha insistit que l'objectiu de l'Executiu és crear "una marca o segell específic que identifiqui el producte turístic accessible".

La secretària d'Estat va explicar que el Govern llançarà a més una nova línia de col·laboració amb la Fundació ONCE amb la qual cercaran promoure la incorporació de mesures que possibilitin l'accés, la utilització i el gaudi de les infraestructures productes i serveis turístics "de norma normalitzada, autònoma i segura".

En l'última edició de la Fira Internacional de Turisme, Fitur 2019, la secretària d'Estat va assistir a la presentació del projecte de la Fundació ONCE 'Camí de Santiago per a tots', concebut per millorar l'accessibilitat del denominat Camí Francès, el més visitat pels pelegrins. Aquesta iniciativa inclou una aplicació mòbil amb informació accessible i fàcil d'entendre, orientada especialment a les persones amb discapacitat visual o intel·lectual.