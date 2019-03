El Govern inaugura les activitats del Dia de Balears amb actes "descentralitzats" a totes les Illes

Publicado 28/2/2019 15:14:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern i consellera de Presidència, Pilar Costa, ha inaugurat aquest dijous les activitats amb motiu del Dia de Balears i ha destacat com a novetat la "descentralització" dels actes a totes les Illes.

En declaracions als mitjans, després d'una visita pel Mercat de situat al Passeig de la Sagrera, Costa ha destacat el "caràcter participatiu" de la Diada i ha subratllat la celebració del Concurs del Millor Pa amb Oli del Món d'aquest dijous al Parc de Sa Feixina com "una de les novetats" d'aquesta edició.

En la mateixa línia, Costa ha insistit en la "descentralització dels actes" del Dia de Balears "a la resta d'illes". "De vegades la insularitat entre illes posa traves a la participació en actes en comú, i des del Govern hem intentat assegurar la presència de totes les illes a Mallorca i viceversa", ha declarat.

Cal recordar que en aquesta edició, el Govern ha incrementat la dotació econòmica als consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera i ha fomentat la col·laboració amb els ajuntaments de Mallorca per programar un total de 23 activitats en la Part Forana, repartides en 16 municipis.

Per la seva banda, el director general de Relacions Institucionals i Acció Exterior del Govern, Josep Claverol, ha destacat el Mercat del Dia de les Balears com a "novetat" d'aquesta edició, ja que, en ell, se situaran espais propis per als artesans de les Illes a la plaça de les Drassanes amb la finalitat de "mostrar els seus oficis".