El Govern llançarà aquest 2019 ajudes a federacions esportives per crear coordinadors de convivència a la graderia

Publicado 28/2/2019 15:15:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports llançarà aquest 2019 una nova línia d'ajudes dirigides a federacions esportives per crear la figura del coordinador de convivència en la graderia, com a mesura per lluitar contra la violència en l'esport.

Així ho ha anunciat la consellera d'Esports, Fanny Tur, durant la presentació del decret que regula la Comissió contra la Violència en l'Esport, aprovat aquest dijous pel Consell de Govern.

El paper d'aquests coordinadors serà contribuir a reduir o eliminar les conductes violentes o agressives del públic durant les competicions esportives que es desenvolupin a Balears.

La Conselleria destinarà 100.000 euros a aquesta ajuda, inclosos en els Pressupostos de 2019.

"El compromís del Govern i de la Conselleria envers l'esport i els valors que transmet es reafirma en la creació d'aquesta Comissió, que uneix la comunitat esportiva en l'objectiu comú d'eradicar la violència", ha valorat Tur, que ha definit l'organisme com "una nova eina per treballar en equip".

Tur ha estat acompanyada pel director general d'Esports i Joventut, Carles Gonyalons, el gerent de la Fundació per a l'Esport Balear, Pep Abrines i representants de federacions i equips de les Illes.

Entre altres funcions, la Comissió podrà declarar d'alt risc un espectacle esportiu i impedir l'entrada a esdeveniments de persones que puguin provocar situacions de violència. La creació d'aquesta Comissió estava prevista en una la Llei autonòmica de 2006.