El Govern llançarà una línia d'ajuda directa de 3 milions per a empreses afectades per impagaments de Thomas Cook

Actualizado 10/10/2019 12:41:54 CET

Les bonificacions de la Seguretat Social d'octubre a Balears suposaran quatre milions d'euros

PALMA DE MALLORCA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern llançarà una línia d'ajudes directes de fins als tres milions d'euros per a les empreses de les Illes afectades per impagaments de Thomas Cook, en lloc de retornar els imports de l'impost de turisme sostenible (ITS), que "és cert que despertava dubtes en els serveis jurídics", segons ha indicat el conseller de Turisme, Iago Negueruela, en una compareixença parlamentària.

Amb aquest canvi, el Govern entén que es dóna compliment a l'acordat amb els agents econòmics en relació amb l'impost, ja que consideren "just" que "es pugui retornar". D'altra banda, Negueruela ha informat que el Consell de Ministres aprovarà aquest divendres un Decret Llei amb les mesures urgents per la fallida de Thomas Cook, que inclourà les bonificacions de les cotitzacions a la Seguretat Social anunciades, i ha detallat que les del mes d'octubre a Balears representen quatre milions d'euros.