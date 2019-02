El Govern lliura a l'Ajuntament de Palma les claus del centre de dia de Son Ferriol

Publicado 20/2/2019 18:16:49 CET

El Govern ha lliurat formalment les claus del nou centre de dia de Son Ferriol a l'Ajuntament de Palma, que s'integrarà en la xarxa municipal.

En concret, ha estat la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, qui ha lliurat les claus a l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, durant la jornada de portes obertes celebrada pel centre, a la qual han assistit entitats veïnals de la zona. A l'acte també ha estat present la regidor de Benestar i Drets Socials, Mercè Borràs.

La nova infraestructura ha suposat una inversió per part del Govern de 714.370 euros per a construir en el solar que l'Ajuntament de Palma va cedir en 2009. El nou edifici té dues plantes en una superfície de 570 metres quadrats i disposa de 30 places d'estades diürnes per a persones majors amb dependència.

Tant des del Govern com des de Cort han recordat que el projecte va ser paralitzat a la passada legislatura i que la reactivació era un compromís amb els veïns del barri. Les obres van començar en 2016.