El Govern manté les subvencions de suport a l'activitat de les reals acadèmies de Balears

Publicado 3/5/2019 12:39:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha anunciat aquest divendres l'autorització, per part del Consell de Govern, del pagament anticipat de les subvencions que s'atorguin en el marc de la convocatòria de subvencions per a reials acadèmies de Balears per 2019.

Segons ha informat en roda de premsa, la convocatòria serà d'un import de 48.000 euros, el mateix que l'any passat, i les entitats beneficiàries podran obtenir un màxim de 15.000 euros.

D'aquesta manera, el Govern dóna continuïtat a la línia de subvencions destinada a aquestes corporacions de dret públic. L'objecte de les ajudes és la realització d'activitats d'estudi, investigació i promoció del coneixement, per afavorir la transparència de les institucions i de la societat.

Algunes de les activitats que es promouen són la realització i participació en cursos, conferències, jornades i seminaris; l'edició de llibres i revistes, o l'elaboració d'estudis i informes, entre altres.

Així doncs, es dóna suport a aquestes entitats sense ànim de lucre que, en general, disposen de recursos limitats per atendre el pagament de les despeses que genera la realització de les seves finalitats i que en molts casos funcionen sobre la base de la dedicació voluntària dels seus membres.

Cal destacar que, a més, aquestes entitats duen a terme un treball en favor de la societat civil en forma de projectes científics i de divulgació de matèries relacionades amb les seves acadèmies.