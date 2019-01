El Govern central negociarà abans de març amb coletius, CC.AA i municipis l'Estratègia contra la Pobresa Energètica

Actualizado 23/1/2019 16:39:28 CET

MADRID, 23 Gen. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri per a la Transició Ecològica mantindrà converses amb els agents implicats en l'Estratègia contra la Pobresa Energètica, que d'acord amb els terminis que marca el Reial decret a aquest efecte aprovat el 5 d'octubre, haurà de ser aprovat abans de març, sis mesos després de la seva publicació.

Segons han explicat a Europa Press fonts ministerials, el passat 17 de gener va acabar el termini de recepció de propostes amb el qual el departament que dirigeix Teresa Ribera volia escoltar l'opinió dels ciutadans i col·lectius i en l'actualitat s'està en fase d'escolta activa.

A més, han comentat que en les setmanes vinents se celebraran trobades i contactes per implicar tant als col·lectius com a les comunitats autònomes i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en l'elaboració de l'Estratègia contra la Pobresa Energètica que pel MITECO ha de convertir-se en una política d'Estat i de llarg termini.

Durant el període d'exposició pública, la Fundació Ecodes ha presentat un total de 47 propostes a partir del seu programa 'Ni una llar sense energia' que des de 2013 ha atès a més de 1.500 llars en 46 localitats espanyoles.

De partida, l'entitat considera que el dret a l'energia ha d'estar recollit a la Constitució. A partir d'aquí, proposa una reforma "substancial" del bonus social elèctric i del xec tèrmic perquè posi l'accent principalment a la concessió "automàtica" per criteris de renda que es recolzi en la creació d'un registre de perceptors potencials.

Carlos Pesqué, d'Ecodes, planteja substituir el bonus social i el xec tèrmic per mecanismes "més eficients i justs", com per exemple una tarifa social de la llum i gas, amb un preu "estable" i una oferta finançada per "totes" les comercializadoras que operen en el mercat espanyol.

Unes altres de les seves propostes traslladades a Europa Press passen per reformar el sistema de fixació de preus de l'electricitat i de la factura elèctrica per incentivar l'estalvi i que redueixi el pes del terme fix enfront del consum, a més d'aplicar un IVA reduït per a un consum bàsic, entre d'altres.

A més, Celia Foronda, d'ECODES, considera que la rehabilitació energètica ha de ser clau en l'estratègia de lluita contra la pobresa energètica mitjançant "partides específiques" per a llars vulnerables i "mecanismes financers" i imports mínims subvencionables segons les característiques i nivell de renda d'aquests col·lectius.

"És essencial realitzar una modificació fiscal perquè les ajudes a la rehabilitació energètica de llars vulnerables no computin com a ingrés a la Declaració de la Renda, fet que pot provocar la pèrdua d'un altre tipus d'ajudes socials, com les beques de menjador", considera.

Igualment, Ecodes proposa que l'Estratègia potenciï la instal·lació de fonts renovables per a l'autoconsum de famílies vulnerables i aprovar fons específics perquè els governs locals i autonòmics comptin amb assessors d'energia i/o eines que permetin reduir el consum d'energia d'aquelles persones vulnerables preceptoras d'ajudes.

